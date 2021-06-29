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喜歡香菜嗎？必勝客「香菜皮蛋豬血糕比薩」開賣

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
必勝客推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，優惠價299元。圖／必勝客提供
必勝客推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，優惠價299元。圖／必勝客提供

日前就已經流出間諜照、引發網友熱烈討論的「香菜皮蛋豬血糕比薩」終於正式登場！必勝客宣佈，鋪有雲林產的香菜、豬血糕與皮蛋等配料的「香菜皮蛋豬血糕比薩」，自即日起正式開賣，另外「哈辣墨西哥比薩」也於即日起正式回歸，一次增添粉絲兩種選擇。

必勝客近年不斷挑戰極限，推出各式不同口味的特色比薩。此次Hot台味系列所推出的「香菜皮蛋豬血糕比薩」，乃是台潮辦桌的第3波產品。必勝客選用雲林小農契種的「香菜」，為比薩帶來獨特而強烈的香氣，另外搭配上滷香豬血糕、爽口皮蛋，以及香甜的雲林花生粉，藉此達到鹹甜交錯的多層次滋味，自即日起正式開賣。原價595元，單點優惠價299元，也可以原價搭配外帶買大送大、外送買大送小的優惠。（限定薄脆餅皮）

呼應網友期待，必勝客此波也讓經典款的「哈辣墨西哥比薩」重新回歸市場。比薩上使用了翠綠辣口的墨西哥辣椒，還有鹹香的義大利肉腸，創造出辣度適中、食慾大增的爽快風味。大比薩595元、小比薩390元，可搭配外帶買大送大或外送買大送小比薩優惠，並同步推出個人比薩，每個95元。

「哈辣墨西哥比薩」自即日起重新回歸市場。圖／必勝客提供
「哈辣墨西哥比薩」自即日起重新回歸市場。圖／必勝客提供

必勝客 墨西哥

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