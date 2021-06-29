快訊

長榮航如何撐過全球航空倒閉潮？拆客機座椅大破大立！

獨／難敵疫情！魏德聖付不出薪水 「台灣三部曲」解散劇組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「500輯」推出Work from Home全方位組合包 有.設計獨家限量販售

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖 / 500輯
圖 / 500輯

全台戒備的防疫生活帶來徹底翻轉的起居模式，多數公司開啟Work from Home或強化分流模式之後，民眾絕大多數時間都宅居家中，所有幫助生活劃分界線的儀式感得靠自己給予。作為鎖定質感青年的全媒體讀本《500輯》，自2020年3月問世以來報導過許多台灣優質品牌，他們創作能量普遍旺盛，擁抱世代也挑戰世代，而且都具備放眼國際的水準。

圖 / 500輯
圖 / 500輯

在這身心緊張的艱難時刻，《500輯》首度跨足選品、聯手五家各具特色的在地品牌──馳名亞洲的冠軍品牌「Fika Fika Café」、台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」、在地植萃品牌「茶籽堂」、專注氣味的「曖曖。內含光 實驗室」以及天然花草茶品牌「小草作」，精選旗下明星商品，幫助舒緩每一份奮力防疫的宅家心靈。

圖 / 500輯
圖 / 500輯

此份精彩選品包內容物包含Fika Fika咖啡掛耳包、法朋罐裝餅乾、茶籽堂荷葉清舒沐浴露、曖曖。內含光 實驗室NO MIND 無思 靜心蠟燭和小草作天然花草茶包，並搭配《500輯》精選、國內出色插畫家繪製封面的主題報紙。咖啡甘醇滋味開啟一天的朝氣，午後時光有甜點和好茶作伴，夜晚來臨接續使用清舒沐浴露和精油蠟燭，為辛苦防疫卻仍然從容的一天畫上句點。

上述商品原價1,758元，限定優惠價1,299元含運費，有.設計uDesign即日起獨家限量販售，詳情請見網站查詢。重視疫情下居家質感的朋友，千萬別錯過這次的入手機會！

品牌 甜點 沐浴

延伸閱讀

桃園某護理之家住民1採陽2採陰 仍照確診標準防疫　

加強防疫再一天 屏東楓港、善餘兩村大清消

歌仔戲迷有福了！35部好戲看好看滿

陪你宅在家 高雄防疫電視台今開播

相關新聞

冷暖共敘輕巧簡約 光影相伴靜美假期

本案為一度假休閒用的住所，風格主人家喜愛的現代極簡為主軸，但又要兼顧舒適的休憩感；因此 叡觀設計 黃威郡、卓玲妃 設計總監 本次的設計命題...

將綠意帶進室內 四口之家的舒心生活

從事科技業的屋主夫妻，希冀未來的生活空間可以具個性、且保有孩子的遊戲空間…，緣初設計團隊設計之初此案設計上，考慮到屋主夫妻幾乎一年中有80%的時間都在職場工作上...

將浮世繪「戴」上手 積家Reverso腕表重現葛飾北齋名作

描述古東京「江戶」生活風格的「浮世繪」，一直是深刻影響東西方藝術的重要美術形式之一。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-Le...

「500輯」推出Work from Home全方位組合包 有.設計獨家限量販售

在這身心緊張的艱難時刻，《500輯》首度跨足選品、聯手五家各具特色的在地品牌──馳名亞洲的冠軍品牌「Fika Fika Café」、台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」、在地植萃品牌「茶籽堂」、專注氣味的「曖曖。內含光 實驗室」以及天然花草茶品牌「小草作」，精選旗下明星商品，幫助舒緩每一份奮力防疫的宅家心靈。

7-11領先開辦中華電信5G預付卡、最新iPad Pro限量預購

讓居家上班更順暢有效率，6月30日起7-ELEVEN領先同業開辦「中華電信5G預付卡」，提供計量、計日雙重選擇，同時取得...

松山站前TSUTAYA BOOKSTORE 7/18熄燈！新店鋪轉移陣地

2017年潤泰集團代理開幕的TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店，結合書店與WIRED TOKYO的餐飲與酒吧，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。