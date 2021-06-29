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「500輯」推出Work from Home全方位組合包 有.設計獨家限量販售
全台戒備的防疫生活帶來徹底翻轉的起居模式，多數公司開啟Work from Home或強化分流模式之後，民眾絕大多數時間都宅居家中，所有幫助生活劃分界線的儀式感得靠自己給予。作為鎖定質感青年的全媒體讀本《500輯》，自2020年3月問世以來報導過許多台灣優質品牌，他們創作能量普遍旺盛，擁抱世代也挑戰世代，而且都具備放眼國際的水準。
在這身心緊張的艱難時刻，《500輯》首度跨足選品、聯手五家各具特色的在地品牌──馳名亞洲的冠軍品牌「Fika Fika Café」、台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊」、在地植萃品牌「茶籽堂」、專注氣味的「曖曖。內含光 實驗室」以及天然花草茶品牌「小草作」，精選旗下明星商品，幫助舒緩每一份奮力防疫的宅家心靈。
此份精彩選品包內容物包含Fika Fika咖啡掛耳包、法朋罐裝餅乾、茶籽堂荷葉清舒沐浴露、曖曖。內含光 實驗室NO MIND 無思 靜心蠟燭和小草作天然花草茶包，並搭配《500輯》精選、國內出色插畫家繪製封面的主題報紙。咖啡甘醇滋味開啟一天的朝氣，午後時光有甜點和好茶作伴，夜晚來臨接續使用清舒沐浴露和精油蠟燭，為辛苦防疫卻仍然從容的一天畫上句點。
上述商品原價1,758元，限定優惠價1,299元含運費，有.設計uDesign即日起獨家限量販售，詳情請見網站查詢。重視疫情下居家質感的朋友，千萬別錯過這次的入手機會！
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