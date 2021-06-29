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好威！金車噶瑪蘭三度榮膺SFWSC「年度最佳蒸餾廠」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」於今年SFWSC舊金山世界烈酒競賽獲雙金牌與「其他產區最佳單一麥芽威士忌」殊榮。噶瑪蘭威士忌酒廠則第三度摘下「年度最佳蒸餾酒廠」大獎。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」於今年SFWSC舊金山世界烈酒競賽獲雙金牌與「其他產區最佳單一麥芽威士忌」殊榮。噶瑪蘭威士忌酒廠則第三度摘下「年度最佳蒸餾酒廠」大獎。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2021年SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition） 傳來捷報，金車噶瑪蘭一舉拿下11面雙金牌（Double Gold）與6面金牌（Gold），雙金牌數與總獎牌面數均再創新高，成為全球獲頒最多雙金牌的威士忌酒廠。依據獲頒獎牌等級、數量等評選結果，每年SFWSC會針對參賽酒廠進行最終輪評比，從中遴選授予全球唯一「年度最佳蒸餾酒廠（Distillery of the Year）」的頂尖殊榮，噶瑪蘭威士忌酒廠今年再次於國際舞台嶄露頭角，繼2015年、2018年，第三度獲頒SFWSC年度最佳蒸餾酒廠，為臺灣威士忌產業抱回最高榮譽，寫下新的里程碑。

SFWSC舊金山世界烈酒競賽 （San Francisco World Spirits Competition）創立於2000年，是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，也是全球威士忌產業之年度盛事。今年有超過3500支酒款參賽，比賽由美國知名的威士忌權威及專家們，以公平公正之盲飲方式進行評比，依照分數分別授予金牌、銀牌、銅牌，其中得到評審小組所有成員認可的金牌酒款，方能升等獲頒「雙金牌」，此次金車噶瑪蘭深受評審青睞，抱回11面雙金牌與6面金牌，成為最大贏家。

其中「噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒」帶有杏仁、乾果、堅果香氣，熱情奔放的多層次風味受到評審讚揚，不僅獲得評審一致肯定升等獲頒雙金牌，也同時拿下「其他產區最佳單一麥芽威士忌」的至高肯定。金車噶瑪蘭堅守品質第一，用心將臺灣的純淨水源與特有風情陳釀進每一滴酒液之中，讓世界看見臺灣堅強的釀酒實力。

源自一座百年酒廠的嚮往、打造一個威士忌新故鄉的夢想，金車噶瑪蘭誕生於臺灣這座美麗之島，於2005年正式建廠，成為臺灣首座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，2008年推出臺灣首支自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升為1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，屢獲各大專業賽事肯定，至今累計榮獲超過500面金牌，銷往全球六十多個國家和地區，持續將臺灣的優質威士忌推向世界。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金車噶瑪蘭為本屆SFWSC舊金山世界烈酒競賽中獲頒最多雙金牌殊榮的酒廠，共計帶回11面雙金牌。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金車噶瑪蘭為本屆SFWSC舊金山世界烈酒競賽中獲頒最多雙金牌殊榮的酒廠，共計帶回11面雙金牌。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金牌 噶瑪蘭 舊金山

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