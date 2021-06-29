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王可元ig秀穿搭、變身太完美手模 網「這樣太危險」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
這個夏日穿搭怎麼帥？且看王可元用花襯衫、金色短髮、開放式珠寶手環，搶先示範！圖 / 翻攝自 ig @ _wang._ko。
這個夏日穿搭怎麼帥？且看王可元用花襯衫、金色短髮、開放式珠寶手環，搶先示範！圖 / 翻攝自 ig @ _wang._ko。

王可元日前才在instagram帳號「_wang._ko」大方分享他欣賞由凱特溫絲蕾主演美劇「東城奇案（Mare of Easttown）」心情，昨日晚間突然再於ig分享個人穿搭，除留下簡潔但意味深長的「手指頭」三個字，也讓人發現，他在全身造型中再戴上帶有幸運意念、東方珠寶品牌Qeelin的Yu Yi系列珠寶手環。

身穿丹寧夾克與花襯衫的王可元，在ig秀出造型後五小時已有破4,000次按讚數與近40則留言。新生代女演員李佳穎（instagram帳號junoohknow）留言「腿跟我一樣長」，王可元則回應「大雄要哭了」；網友則紛紛表示「手指頭怎麼了嗎」、「金髮配花襯衫是絕配」、「手指頭好看到要保保險的程度了吧」、「手不要太完美這樣太危險」！

而除了王可元的手指頭讓人留心，他手上更配戴Qeelin的Yu Yi系列白金鑲鑽縞瑪瑙手環。開方式閃耀手環的兩端具有宛如古中國「如意」造型，也正是系列Yu Yi的諧音，再從「如意」發明延伸出好運、幸運的聯想，搭配上俐落短髮與襯衫，這個夏日穿搭怎麼才有型？且看王可元用花襯衫、金色短髮、開放式珠寶手環，搶先示範！

王可元昨日晚間於ig分享個人穿搭，化身「太完美」手模。圖 / 翻攝自 ig @ _wang._ko（合成圖）。
王可元昨日晚間於ig分享個人穿搭，化身「太完美」手模。圖 / 翻攝自 ig @ _wang._ko（合成圖）。
Qeelin，Yu Yi系列白金縞瑪瑙鑽石手環，91,500元。圖 / Qeelin提供。
Qeelin，Yu Yi系列白金縞瑪瑙鑽石手環，91,500元。圖 / Qeelin提供。
王可元，在ig秀出造型後五小時已有破3,000次按讚數與近30則留言，網友紛紛表示「金髮配花襯衫是絕配」、「手指頭好看到要保保險的程度了吧」！圖 / 翻攝自 ig @ _wang._ko。
王可元，在ig秀出造型後五小時已有破3,000次按讚數與近30則留言，網友紛紛表示「金髮配花襯衫是絕配」、「手指頭好看到要保保險的程度了吧」！圖 / 翻攝自 ig @ _wang._ko。

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