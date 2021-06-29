王可元ig秀穿搭、變身太完美手模 網「這樣太危險」

王可元日前才在instagram帳號「_wang._ko」大方分享他欣賞由凱特溫絲蕾主演美劇「東城奇案（Mare of Easttown）」心情，昨日晚間突然再於ig分享個人穿搭，除留下簡潔但意味深長的「手指頭」三個字，也讓人發現，他在全身造型中再戴上帶有幸運意念、東方珠寶品牌Qeelin的Yu Yi系列珠寶手環。

身穿丹寧夾克與花襯衫的王可元，在ig秀出造型後五小時已有破4,000次按讚數與近40則留言。新生代女演員李佳穎（instagram帳號junoohknow）留言「腿跟我一樣長」，王可元則回應「大雄要哭了」；網友則紛紛表示「手指頭怎麼了嗎」、「金髮配花襯衫是絕配」、「手指頭好看到要保保險的程度了吧」、「手不要太完美這樣太危險」！