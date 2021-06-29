千呼萬喚！史詩級科幻鉅片《基地》Apple TV+ 9月24日首播

早在2020年就先釋出前導預告片、科幻迷碗都要敲破了的Apple TV+史詩級科幻鉅片《基地》影集，終於釋出第二波正式預告，也同時宣布確認將於今年9月24日獨家首播第一季。這也讓過去曾擔任經典電影《黑暗騎士》三部曲、《超人：鋼鐵英雄》編劇，在此次擔任執行製作人的大衛山謬高耶直呼：「夢想成真」。

改編自科幻大師以薩艾西莫夫的「科幻聖經」得獎著作《基地》，故事主軸主要有三部曲，加上兩本前傳與後傳，總共七本著作出版時間橫跨五十年，故事線卻完全不受真實世界時間推進而疏離，驚豔感動與懾服層層堆疊，在70年後的此刻絲毫未變。執行製作人大衛山謬高耶更不諱言，「是我此生最想參與製作的作品！」

影集主要取材至三部曲主要故事線，由熱門皇室影集《王冠》中飾演喬治六世的傑瑞德哈里斯主演一名心理史學家哈里謝頓，他預言銀河帝國即將衰敗，並建議帝國當權應當即刻建立新的「基地」編寫年書和保存文明，縮短黑暗時期，已備日後重建帝國。由他領軍組成的一群流亡者，承載著人類最後的希望，將踏上一場艱困重重的旅途，負責執行消匿危機的「謝頓計畫」每回挑戰看似得以讓旅途繼續，卻一再地埋下危機伏筆。