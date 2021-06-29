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宋慧喬「男友視角」刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
宋慧喬登上《ELLE》新加坡版7月號。圖／合圖自IG @ELLE Singapore
宋慧喬登上《ELLE》新加坡版7月號。圖／合圖自IG @ELLE Singapore

新加坡版《ELLE》雜誌釋出宋慧喬的7月份封面照，在朦朧燈光的烘托下，宋慧喬的亂髮、躺臥照片，刷新性感尺度，唯美、浪漫，一如雜誌封面為她下的標題「更上層樓（raising the bar）」，39歲的喬妹越來越年輕，每次曝光都是顏值驚嘆號。

近期正在和大勢男星張基龍拍攝《現在分手中》，繼與朴寶劍搭檔之後，小姐姐宋慧喬再度與年下男合作新劇，SBS《現在分手中》是由《Misty迷霧》的諸仁編劇、《來自星星的你》攝影李吉福初次執導的新作，宋慧喬在劇中飾演時尚公司「The One」的設計組組長，可以預期每集穿在她身上的，又將是令人目不暇給的當季精品。她在新加坡版《ELLE》雜誌的服裝，全數以FENDI今年夏季重磅限量Vertigo 系列上陣，黃色、藍色的明亮色系加上FF Logo，成為此系列的主要風格；Vertigo 系列來自FENDI和紐約視覺藝術家Sarah Coleman的合作，運用Vertigo的暈眩之字意，表現品牌FF Logo的扭曲變化，洋溢九○年代的復古氣息，除了時裝、漁夫帽、包款等單品，也以海灘風潮為主，推出海灘巾、泳裝、手環、太陽眼鏡等單品。

宋慧喬演繹了黃色蕾絲裙裝，躺臥的照片慵懶撩人，黃色蕾絲FF Fish Eye主題圖案有鏤空的性感，搭配工裝的多口袋造型；穿著浴袍的照片以「男友視角」拍攝，眼神相當迷濛，此外，她斜倚在沙發上穿著FENDI Vertigo FF Logo緞面拖鞋，隨性又奢華，隨意飄散的長髮烘托她如貓般神秘的氣息。

宋慧喬詮釋FENDI Vertigo系列黃色蕾絲裙裝67,000元、緞面拖鞋24,500元。圖／取自IG @ELLE Singapore
宋慧喬詮釋FENDI Vertigo系列黃色蕾絲裙裝67,000元、緞面拖鞋24,500元。圖／取自IG @ELLE Singapore
FENDI Vertigo系列黃色蕾絲裙裝，67,000元。圖／取自FENDI官網
FENDI Vertigo系列黃色蕾絲裙裝，67,000元。圖／取自FENDI官網
宋慧喬腳上穿著FF Logo緞面拖鞋，24,500元。圖／FENDI提供
宋慧喬腳上穿著FF Logo緞面拖鞋，24,500元。圖／FENDI提供
宋慧喬、張基龍正拍攝SBS新劇《現在分手中》。圖／截自2021 SBS Show Case影片
宋慧喬、張基龍正拍攝SBS新劇《現在分手中》。圖／截自2021 SBS Show Case影片
宋慧喬演繹FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍，30,500元。圖／取自IG @ELLE Singapore
宋慧喬演繹FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍，30,500元。圖／取自IG @ELLE Singapore
FENDI Vertigo系列黃色蕾絲裙裝，67,000元。圖／取自FENDI官網
FENDI Vertigo系列黃色蕾絲裙裝，67,000元。圖／取自FENDI官網
宋慧喬身上的白色浴袍來自FENDI Vertigo夏日系列。圖／取自FENDI官網
宋慧喬身上的白色浴袍來自FENDI Vertigo夏日系列。圖／取自FENDI官網
FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo系列白色棉質浴袍，30,500元。圖／FENDI提供
宋慧喬穿黑色薄紗Vertigo系列，性感迷人。圖／取自IG @ELLE Singapore
宋慧喬穿黑色薄紗Vertigo系列，性感迷人。圖／取自IG @ELLE Singapore
FENDI Vertigo系列FF Logo緞面拖鞋，24,500元。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo系列FF Logo緞面拖鞋，24,500元。圖／FENDI提供

FENDI

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