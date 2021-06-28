聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅家療癒小物大集合！7-ELEVEN「卡通大聯萌」款款必收

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN獨家開發「漫遊太空」系列安全帽，預購價999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開發「漫遊太空」系列安全帽，預購價999元。圖／7-ELEVEN提供

越是悶在家越需要透過購物來療癒心情！7-ELEVEN「卡通大聯萌」療癒軍團來襲，包括米奇、史努比、小熊維尼、奇奇蒂蒂、史迪奇、OPEN!家族、卡娜赫拉的小動物、三麗鷗、鬼滅之刃、小小兵等超過10種人氣肖像，約50項商品將於6月30日歡樂登場，至7月27日前還可享指定品項2件8折、3件7.7折優惠。

經典的OPEN!小將今年歡慶16歲生日，OPEN!家族首度與日本KOKUYO及KOBARU兩大知名文具品牌聯名推出日系質感文具，包括日本最暢銷的「Campus筆記本」、「雙色原子筆」以及市場罕見的「漂浮螢光筆」，全都由日本原廠開發、原裝進口，更同步推出時尚的OPEN!春捲包以及多種類的OPEN!家族新口味零嘴，一次滿足OPEN!家族鐵粉收藏嗜好。

不僅如此，7-ELEVEN獨家開發「漫遊太空米奇」、「漫遊太空史努比」系列商品，絕對是鐵粉必收獨家限量商品，像是冷熱飲皆適用的「760ML超大不鏽鋼吸管杯」、附餐具大容量的「手提三層餐盒」皆為限定品項，鐵粉們絕對要收藏；另外，同系列的「太空安全帽」以及「太空小椅凳」也將在6月30日起開放預購，全套蒐集才過癮。

為了持續推廣永續環保，7-ELEVEN這次也推出獨家限定的「不織布環保袋」，共有史努比、米奇、三麗鷗3大人氣肖像款式，造型療癒可愛，摺疊之後體積小方便攜帶，且單個售價僅銅板價32元，隨身攜帶買再多都好裝。

OPEN!家族將於6月30日起推出新口味零嘴，外包裝更採用與日本插畫家卡娜赫拉合作的OPEN!家族Q萌造型，視覺與味覺的雙重享受。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族將於6月30日起推出新口味零嘴，外包裝更採用與日本插畫家卡娜赫拉合作的OPEN!家族Q萌造型，視覺與味覺的雙重享受。圖／7-ELEVEN提供
風靡大人小孩的鬼滅之刃系列，7-ELEVEN獨家限量上市Tomica x 鬼滅之刃小汽車系列，還有經典角色大集合的零食組合包。圖／7-ELEVEN提供
風靡大人小孩的鬼滅之刃系列，7-ELEVEN獨家限量上市Tomica x 鬼滅之刃小汽車系列，還有經典角色大集合的零食組合包。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開發「漫遊太空」系列，超實用760ML超大不鏽鋼吸管杯、附餐具大容量的手提三層餐盒、太空安全帽、太空小椅凳，全系列都超實用必收藏。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家開發「漫遊太空」系列，超實用760ML超大不鏽鋼吸管杯、附餐具大容量的手提三層餐盒、太空安全帽、太空小椅凳，全系列都超實用必收藏。圖／7-ELEVEN提供
樂事 × 卡娜赫拉分享包，全台獨家販售，集結樂事、多力多滋、奇多8包綜合暢銷口味，隨附聯名保冷拉鍊帆布袋、造型腳踏墊（3款造型隨機出貨）等贈品。圖／7-ELEVEN提供
樂事 × 卡娜赫拉分享包，全台獨家販售，集結樂事、多力多滋、奇多8包綜合暢銷口味，隨附聯名保冷拉鍊帆布袋、造型腳踏墊（3款造型隨機出貨）等贈品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量不織布環保袋，共有米奇、史努比、三麗鷗3種款式，單個只要銅板價32元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量不織布環保袋，共有米奇、史努比、三麗鷗3種款式，單個只要銅板價32元。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族首度與日本KOKUYO及KOBARU兩大知名文具品牌聯名推出日系質感文具，6月30日起於全門市限量販售。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族首度與日本KOKUYO及KOBARU兩大知名文具品牌聯名推出日系質感文具，6月30日起於全門市限量販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「卡通大聯萌」療癒軍團來襲！集結超過10種人氣肖像，共計約50項商品於6月30日歡樂登場。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「卡通大聯萌」療癒軍團來襲！集結超過10種人氣肖像，共計約50項商品於6月30日歡樂登場。圖／7-ELEVEN提供

太空 日本

延伸閱讀

上海迪士尼慶5歲 米奇新劇亮相

史努比巴士快收帳萌翻！7-11「史努比好生活集點」推27款夢幻逸品　粉絲必收

北市大淹水老鼠也受困 上演「少年米奇的奇幻漂流」

MLB／遭5名女性指控性騷擾 聯盟正式裁罰前中職洋投米奇

相關新聞

免費送炸雞！繼光香香雞旗艦店開幕 獨賣「湯滷味」

自1973年於台中繼光街起家的「繼光香香雞」，近期將創始店移址至中山路上，打造成全新的台中旗艦店，並於即日起開始試營運，...

宅家療癒小物大集合！7-ELEVEN「卡通大聯萌」款款必收

越是悶在家越需要透過購物來療癒心情！7-ELEVEN「卡通大聯萌」療癒軍團來襲，包括米奇、史努比、小熊維尼、奇奇蒂蒂、史...

「LINE禮物」轉型送禮平台 星巴克咖啡換1再送1心意加倍

疫情改變人們習慣的生活模式，實體社交行為幾乎轉為線上互動，若想要傳遞關懷心意，也只能透過線上進行。觀察到電子送禮商機在短...

足球員穿西裝就是帥！BOSS發布歐洲職業聯賽正裝宣傳照

2020歐洲國家盃足球賽因為疫情延至今年登場，近日已進行到16強淘汰賽階段。雖然人氣球星葡萄牙隊長C羅已經在今日凌晨遭到...

米其林一星鹽之華 可麗露與焦糖香草布丁禮盒限量外帶

台中米其林一星鹽之華法式餐廳（Fleur de sel），繼開業15年以來首次推出外帶餐盒後，主廚黎俞君即日起推出招牌的...

用美食撫慰悶壞的心 雄夯宅美食很誘人

防疫期間宅在家，自煮風氣盛，不少媽媽嘆「煮到變不出花樣了」，加上看準外帶商機可觀，高雄市政府觀光局立刻推出「雄夯宅美食」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。