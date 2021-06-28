宅家療癒小物大集合！7-ELEVEN「卡通大聯萌」款款必收

越是悶在家越需要透過購物來療癒心情！7-ELEVEN「卡通大聯萌」療癒軍團來襲，包括米奇、史努比、小熊維尼、奇奇蒂蒂、史迪奇、OPEN!家族、卡娜赫拉的小動物、三麗鷗、鬼滅之刃、小小兵等超過10種人氣肖像，約50項商品將於6月30日歡樂登場，至7月27日前還可享指定品項2件8折、3件7.7折優惠。

經典的OPEN!小將今年歡慶16歲生日，OPEN!家族首度與日本KOKUYO及KOBARU兩大知名文具品牌聯名推出日系質感文具，包括日本最暢銷的「Campus筆記本」、「雙色原子筆」以及市場罕見的「漂浮螢光筆」，全都由日本原廠開發、原裝進口，更同步推出時尚的OPEN!春捲包以及多種類的OPEN!家族新口味零嘴，一次滿足OPEN!家族鐵粉收藏嗜好。

不僅如此，7-ELEVEN獨家開發「漫遊太空米奇」、「漫遊太空史努比」系列商品，絕對是鐵粉必收獨家限量商品，像是冷熱飲皆適用的「760ML超大不鏽鋼吸管杯」、附餐具大容量的「手提三層餐盒」皆為限定品項，鐵粉們絕對要收藏；另外，同系列的「太空安全帽」以及「太空小椅凳」也將在6月30日起開放預購，全套蒐集才過癮。