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免費送炸雞！繼光香香雞旗艦店開幕 獨賣「湯滷味」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
店內獨家提供2種口味的「湯．滷味」。圖／繼光香香雞提供
店內獨家提供2種口味的「湯．滷味」。圖／繼光香香雞提供

自1973年於台中繼光街起家的「繼光香香雞」，近期將創始店移址至中山路上，打造成全新的台中旗艦店，並於即日起開始試營運，除了提供招牌的炸物之外，還全新推出「湯．滷味」，創造出炸、滷混搭的餐飲特色。為慶祝開幕，即日起還推出「買滷味套餐送香香炸雞」等限時優惠。

新開幕的繼光香香雞台中旗艦店，面寬24米、地坪147坪，採雙層樓的設計，對面即是知名的宮原眼科。店內全台首賣的「湯．滷味」，使用雞骨熬煮湯頭，推出「招牌麻辣」、「台式沙茶」2種口味湯底，並且搭配7種時蔬、7種熱滷配料，以及豬肉，還有2選1的精選主食。除此之外，民眾也可以將香香炸雞丟入麻辣湯底內，讓外皮吸附辛香麻辣的湯頭，一次享受炸雞加麻辣鍋的雙重美味。招牌麻辣湯滷味嘗鮮價149元，台式沙茶湯滷味／乾滷味餐每份129元。

同時，店內也配合湯．滷味上吃，同步自即日起推出限量版的咕咕公仔，原價220元，會員價198元。為慶祝新店開幕，全台中繼光香香雞推出一日狂歡，6月30日當天至全台中門市外帶經典組合，即可獲贈香香炸雞（M）兌換券1張，憑券至新旗艦店不限消費金額即可兌換。另外即日起至7月4日期間，凡購買1份「湯．滷味」套餐即可當場獲得1份香香炸雞，讓粉絲們可立即體驗炸滷雙吃的滋味。

透過炸雞與滷味的結合，一次可以吃到雙重美味。圖／繼光香香雞提供
透過炸雞與滷味的結合，一次可以吃到雙重美味。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞台中旗艦店自6月28日起開幕。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞台中旗艦店自6月28日起開幕。圖／繼光香香雞提供

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