「LINE禮物」轉型送禮平台 星巴克咖啡禮物換1再送1

疫情改變人們習慣的生活模式，實體社交行為幾乎轉為線上互動，若想要傳遞關懷心意，也只能透過線上進行。觀察到電子送禮商機在短期內大幅成長，LINE台灣電商事業部的電子禮票券平台「LINE禮物」今宣布正式轉型為社交送禮平台，期望提供消費者在疫情嚴峻之際，透過線上送禮物、送咖啡，寫一張電子卡片以簡單、暖心的問候，打破地域與社交距離的限制，更輕鬆傳達對親友由衷的感謝、關懷與祝福。

根據LINE禮物的觀察，全台疫情三級警戒以來，咖啡、外送序號券、外帶餐券成為前3名熱門線上送禮，全新改版後的「LINE禮物」，更推出包括好友生日提醒、願望清單、預約送禮、卡片互動與宅配禮物5大貼心功能，讓民眾可更容易選出最適合的禮物。其中，願望清單是可以先查看好友先前禮物願望清單上按下的愛心品項，確保送禮不出錯；而宅配禮物則是當送禮者選購宅配禮物但不知道好友的配送資訊時，系統將在發出禮物訊息時，同步提醒收禮者填寫收件資訊，保留送禮的驚喜感又能確保送到好友手裡。

而為了讓用戶更容易挑選最適當的禮物，LINE禮物首頁也歸類出6大項「禮物靈感」趣味分類，包含時下最夯話題、網美美食集等選物分類，更於精選分類、挑禮物頁面，根據搜尋與熱銷數據精選最受歡迎商品排行榜，甚至精選出12種有趣實用的送禮主題，讓用戶可以依生日、新婚、打氣、抱歉或感激等不同情境選出適當的禮物。