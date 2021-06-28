足球員穿西裝就是帥！BOSS發布歐洲職業聯賽正裝宣傳照

2020歐洲國家盃足球賽因為疫情延至今年登場，近日已進行到16強淘汰賽階段。雖然人氣球星葡萄牙隊長C羅已經在今日凌晨遭到比利時淘汰，但接下來的賽事包含西班牙對上克羅埃西亞、英法之戰等依舊充滿看點。而時尚品牌HUGO BOSS也在近日發布他們為歐洲各大職業足球聯盟今年賽季打造的造型，包含德甲的拜仁慕尼黑隊、西甲皇馬、法甲巴黎聖日耳曼、義甲國際米蘭隊和英超托特納姆熱刺，換上西裝的足球員帥氣逼人，同時也可以看到幾個沒有在歐洲國家盃出現的球員，一解球迷的遺憾。

HUGO BOSS致力推廣體育運動的發展，也一直是世界享負盛名的頂尖球隊及德國國家足球隊的合作夥伴。今年賽季品牌為5支歐洲足球職業聯賽隊伍打造全新造型，並精心選色和挑選面料呼應各隊的特色，簡直就是球員們的神仙教母（Fairy godmother）！

他們為擁有內馬爾的巴黎聖日耳曼隊打造多款正裝與休閒造型，採用球隊的經典深藍色調，並飾上壓印球隊英文字母「Paris」，另外還有專屬圓領運動衫；對內有本澤馬、托尼克洛斯等許多球星、自2015年起就與BOSS合作的皇家馬德里，球員們則是穿上以美麗諾羊毛精製的典雅低調格紋西裝，絲質全襯內裡更舒適，這也是剛宣布離隊的隊長拉莫斯最後一次在團體西裝照中亮相。