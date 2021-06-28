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米其林一星鹽之華 可麗露與焦糖香草布丁禮盒限量外帶
台中米其林一星鹽之華法式餐廳（Fleur de sel），繼開業15年以來首次推出外帶餐盒後，主廚黎俞君即日起推出招牌的可麗露與焦糖香草布丁限量禮盒，值得甜點控們手刀先滑起來預備。消費滿3000元提供台中市距離餐廳8公里以內的範圍外送，超過這個距離範圍，只能以外帶自取方式取貨。
兩款甜點禮盒採每日限量供應制，必須在至少前一天先行預訂。可麗露限量禮盒每盒六入，售價720元。經典焦糖香草布丁限量禮盒一樣一盒六入，售價780元。
鹽之華法式餐廳在2004年成立於台中五權西路，主廚黎俞君從事廚藝工作30 年，曾任職台北凱悅飯店及台中長榮桂冠酒店。她不僅是中台灣第一位出身五星級飯店的女廚師，也是第一位從事法式料理的女廚師，更是首位以法國料理摘下米其林星星的台灣籍女主廚。
2017年鹽之華搬離舊址，落腳於台中市市政路，由國際建築團隊spatio practice重新打造，以鹽花結晶的形狀為建築外觀線條的靈感來源，並以純白沖孔板做為外牆裝飾。開業15年以來，鹽之華以優雅的法式用餐氛圍與極度重視細節、細膩而微妙的美味而聞名，在國內熱愛法料的老饕心目中，佔有指標性地位，餐廳也於2020年獲台北台中米其林一星肯定。
◎鹽之華法式餐廳Fleur de sel
．電話：（04）2252-0991
．地址：台中市西屯區市政路581-1號
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