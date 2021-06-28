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特力屋攜手foodpanda 居家修繕、收納用品一鍵送到家
防疫不出門，許多人都靠網購、外送平台一鍵搞定家中大小事，除了美食、生鮮、日用品，即日起特力屋與HOLA特力和樂也化身居家防疫即時幫手，攜手foodpanda，自即日起陸續開放提供商品即時直送到家服務。此外，HOLA更於全台27家門市推出「一對一專人服務」，每日12:00～22:00，消費者只要開啟HOLA LINE官方帳號，點選「HOLA專人服務」，再選定希望服務門市，隨即可與門市專人進行對話，直接協助相關問題諮詢，若有商品需求並可同步進行線上付款；消費者亦可直接撥打全台各門市「一對一專人服務」專線，免出門也可獲得專人即時服務。
特力屋觀察發現，今年預約特力屋社區店商品外送服務的案量相較去年同期成長3成，其中TOP 3以家用五金、衛浴配件、園藝商品類最為熱門。即日起特力屋擴大服務店數，顧客可於foodpanda購買到全台47家特力屋（澎湖店除外）逾千款精選商品，集結廚衛配件、五金工具、園藝休閒、層架收納、電器電料等5大熱門品類，讓消費者在家就能輕鬆購足眾多居家好物。
而為滿足顧客即時的居家用品需求，7月1日起消費者可於foodpanda線上購買HOLA精選家用商品，同樣囊括5大類型，包含涼夏抗暑、下廚料理、居家清潔、整理收納、隨身防疫等，在家不出門就能快速入手可輕鬆打點好居家環境的新品及年度熱銷品。
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