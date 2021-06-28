特力屋攜手foodpanda 居家修繕、收納用品一鍵送到家

防疫不出門，許多人都靠網購、外送平台一鍵搞定家中大小事，除了美食、生鮮、日用品，即日起特力屋與HOLA特力和樂也化身居家防疫即時幫手，攜手foodpanda，自即日起陸續開放提供商品即時直送到家服務。此外，HOLA更於全台27家門市推出「一對一專人服務」，每日12:00～22:00，消費者只要開啟HOLA LINE官方帳號，點選「HOLA專人服務」，再選定希望服務門市，隨即可與門市專人進行對話，直接協助相關問題諮詢，若有商品需求並可同步進行線上付款；消費者亦可直接撥打全台各門市「一對一專人服務」專線，免出門也可獲得專人即時服務。

特力屋觀察發現，今年預約特力屋社區店商品外送服務的案量相較去年同期成長3成，其中TOP 3以家用五金、衛浴配件、園藝商品類最為熱門。即日起特力屋擴大服務店數，顧客可於foodpanda購買到全台47家特力屋（澎湖店除外）逾千款精選商品，集結廚衛配件、五金工具、園藝休閒、層架收納、電器電料等5大熱門品類，讓消費者在家就能輕鬆購足眾多居家好物。