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用美食撫慰悶壞的心 雄夯宅美食很誘人

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄即時報導
漢來美食推出「海派日式便當」，色香味俱全。圖／高雄市觀光局提供
漢來美食推出「海派日式便當」，色香味俱全。圖／高雄市觀光局提供

防疫期間宅在家，自煮風氣盛，不少媽媽嘆「煮到變不出花樣了」，加上看準外帶商機可觀，高雄市政府觀光局立刻推出「雄夯宅美食」平台，囊括不少超值特色餐食，網羅許多知名餐廳、網路名店、飯店餐廳等人氣餐點，推薦給宅在家防疫的民眾，在家也能享受超值美味餐點，撫慰悶壞的心。

高雄市觀光局長周玲妏說，全國三級警戒已持續一個多月，對餐飲業影響尤其劇烈，為守護、發揚高雄好味道，觀光局日前攜手擁有80萬粉絲的在地知名社群「高雄美食地圖」，共推「雄夯宅美食」外帶餐點，參與活動的業者持續增加中。

觀光局表示，目前有超過200間各式在地美食列名榜上，除原有提供便當的店家，許多店家力求突破，紛紛把內用餐點改為外帶形式，菜色也成為各家比拚重點，要兼顧美味、樣式豐富、賣相誘人、價格親民，要讓消費者感覺物超所值，才能打響口碑。

其中在地老牌五星級飯店代表－漢來美食，5月10日起即集結旗下品牌餐廳，包括漢來海港、漢來蔬食、翠園漢來軒、名人坊粵菜餐廳、福園台菜海鮮餐廳、弁慶日式料理、潮之鍋物等餐廳主廚設計便當菜色，至今已推出多款特色便當，菜色挑選上非常費心，超人氣「海派日式便當」單價250元，每天推出即秒殺。

甫開幕不久的五星級萬豪酒店一口氣推多款異國料理便當，有義式、希臘、日式、美式、印度、泰式、韓式、南洋風味等，發揮巧思把多國美食裝進便當內，菜色包含A4等級日本和牛肋眼，能滿足老饕挑剔的嘴。

誰說宅在家無法享受五星級料理？！除了漢來、萬豪之外，國賓大飯店、翰品酒店、和逸飯店、寒軒大飯店等，每天也推出超值餐盒供民眾挑選，心動不如馬上行動。更多資訊請洽高雄旅遊網「雄夯宅美食」專區

近期剛開幕的萬豪酒店推出日本和牛肋眼便當，讓民眾在家也能享受大廚手藝。圖／高雄市觀光局提供
近期剛開幕的萬豪酒店推出日本和牛肋眼便當，讓民眾在家也能享受大廚手藝。圖／高雄市觀光局提供

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