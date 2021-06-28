連3套亮色高領 李寶英《我的上流世界》結局時尚爆表！

熱門韓劇《我的上流世界》迎來大結局，劇中飾演豪門二媳婦徐熙秀的李寶英在最後可說是最大贏家，並且用一路走來在各種困境中重生的毅力，展現「為了守護所愛之人」所擁有的強大力量，帶給許多觀眾正面啟發。可能也是為了呼應這樣的劇情安排，在最後一集中，李寶英的造型充滿了俐落時尚的女人味，強悍中不失去柔美特質，每件的設計與搭配都非常簡單，卻讓人留下深刻印象。

李寶英在最後一集依然換了多套服裝，但其中三套「高領」設計配合劇情的演進，看來更別具巧思。首先是在機場的造型，以Bottega Veneta的湖水綠高領上衣搭配同色調的西裝褲，用套裝式的搭法呈現這種難以駕馭的顏色，大膽又獨特，明亮色調在乾淨透亮的機場背景襯托下，也流露出她身為母親的堅毅與溫暖。接著在與妯娌金瑞亨（飾演鄭瑞賢）的對話場景中，她換上Saint Laurent的紅色高領洋裝式褲裝，同樣是整身同色系的兩件式搭配，並完整複製當初此系列發表時模特兒用金色項鍊點綴的穿法，復古俐落又帶一絲貴氣。