連3套亮色高領 李寶英《我的上流世界》結局時尚爆表！
熱門韓劇《我的上流世界》迎來大結局，劇中飾演豪門二媳婦徐熙秀的李寶英在最後可說是最大贏家，並且用一路走來在各種困境中重生的毅力，展現「為了守護所愛之人」所擁有的強大力量，帶給許多觀眾正面啟發。可能也是為了呼應這樣的劇情安排，在最後一集中，李寶英的造型充滿了俐落時尚的女人味，強悍中不失去柔美特質，每件的設計與搭配都非常簡單，卻讓人留下深刻印象。
李寶英在最後一集依然換了多套服裝，但其中三套「高領」設計配合劇情的演進，看來更別具巧思。首先是在機場的造型，以Bottega Veneta的湖水綠高領上衣搭配同色調的西裝褲，用套裝式的搭法呈現這種難以駕馭的顏色，大膽又獨特，明亮色調在乾淨透亮的機場背景襯托下，也流露出她身為母親的堅毅與溫暖。接著在與妯娌金瑞亨（飾演鄭瑞賢）的對話場景中，她換上Saint Laurent的紅色高領洋裝式褲裝，同樣是整身同色系的兩件式搭配，並完整複製當初此系列發表時模特兒用金色項鍊點綴的穿法，復古俐落又帶一絲貴氣。
最後是桃紅色的高領上衣配亮片裙，隨著劇中徐熙秀重回螢光幕前的選擇，這身造型更顯現出亮麗回歸的自信姿態，配上「即使失去一切，我仍然能珍愛自己，這就是屬於我的答案，Mine」的內心對白，讓許多影迷都覺得從中得到不少力量和啟發。
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