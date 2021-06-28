限時2天！全家大拿鐵買1送1 「芋頭季」15款麵包甜點接力登場

芋頭控注意啦！全家便利商店芋頭季又來了，同步搭配話題性十足的仙女紅茶改版回歸販售，在這個無法隨意出門吃美食、拍美照的防疫時刻，就近在超商就能入手療癒美食，在家輕鬆擺拍。

全家自6月29日起陸續推出15款麵包、甜點系列品項搶市，並針對指定商品享49/59元早餐組合，以及搭配單品咖啡享咖啡半價優惠。首先上市商品為長期受到歡迎的「芋頭奶油滿餡麵包」，紫薯奶霜內餡升級再推出；強力推薦新品，則是去年在社群上引發網友好評的芋泥金沙系列，首推「芋泥金沙三明治」，使用檳榔心芋品種芋頭製成內餡，拌入芋頭丁呈現顆粒口感，搭配鹹蛋黃製成的濃郁金莎醬，推薦加熱食用，還可呈現流沙般口感；「芋泥金沙貝殼麵包」，內餡同樣使用鹹香金沙醬和綿密芋泥餡，外表刻意做成貝殼造型，再撒上紫薯粉，成為拍照打卡的不二選擇。

另外還有「芋頭麻糬麵包」以及「芋泥奶香鬆餅」，前者使用Q彈麻糬增添口感，後者則使用日式雲燒工法製成的膨鬆鬆餅，芋頭香氣搭配獨特口感，勢必成為芋頭控的心頭好。不僅如此，更加碼開發甜點專賣店才有的「芋泥布丁塔」及「芋泥脆皮泡芙」2款品項。

而全家電商平台「全家行動購」也同步對準芋頭愛好者，導入多款芋頭夯品，甜點系列首推兼具好拍又美味的「法布甜」芋罷不能芋頭珠寶盒，使用新鮮大甲芋頭，搭配柔順布丁與鬆軟蛋糕體，多層次口感甜而不膩；零食系列則推薦台東在地懷舊名產「吳家媽媽」芋頭酥，薄片酥脆感成為疫情前間宅在家追劇的零食首選；鹹食類則首推「漁夫市集」芋香撞油條，香軟芋泥加上酥脆油條的創新吃法，簡單氣炸就能輕鬆加菜。

搭配甜點當然少不了清爽解膩的茶品，2019年5月首次推出的話題商品「仙女紅茶」也將在6/30起將改版回歸，推出「仙女紅茶」與「仙女醇奶茶」，遵循古法精緻而成，順口甘甜無負擔，不僅讓消費者可品嘗百年好茶滋味，外包裝更改以桃紅杯身，打造唯美的復古時尚感。6月30日至7月27日還可享「仙女紅茶」單杯特價29元與「仙女醇奶茶」單杯特價39元優惠。