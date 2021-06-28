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不怕煮到沒招！隨意鳥地方調理包助攻 隔夜飯秒變佳餚

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
焗烤辣茄汁西班牙臘腸醬汁水管麵完成。記者王聰賢／攝影。
焗烤辣茄汁西班牙臘腸醬汁水管麵完成。記者王聰賢／攝影。

對雙薪家庭來說，下班後全家外出吃個便餐，或者外帶食物回家當晚餐，是再尋常不過的日常；不過在新冠疫情下全國持續處於三級警戒狀態，對居家上班的雙薪家庭而言，日常三餐已成為工作之外的一大負擔，連續煮了40多天，不少雙薪家庭忍不住大嘆：「煮到快沒招了！」

冰箱裡的隔夜飯，除了做成蛋炒飯，還能怎麼利用？尋常的雞胸肉，如何能有超越日常水準的加值演出？超市常見的起司絲，可以怎麼為日常餐食加分？

以細膩別緻的風味義大利料理廣受歡迎的隨意鳥地方餐廳，日前攜手「Su-I PASTA」生麵品牌推出「PASTA 隨意煮麵吧」，以墨魚寬麵、甜菜根水管麵、洋芋麵疙瘩、南瓜寬麵、貓耳麵與香料寬麵等6款新鮮生麵，自由搭配主廚手工熬煮的牛肝菌香料佐干貝、格岡索拉火腿奶醬、青檸菠菜醬炒鮮蝦、辣茄汁西班牙臘腸、奶油煙燻挪威鮭魚、波隆那傳統牛肉醬等6款醬料，讓大家在家煮義大利麵就像煮泡麵一樣地輕鬆容易。

隨意鳥地方師傅陳筱雅，進一步為大家示範，如何運用主廚調理包，讓隔夜飯、尋常起司絲與雞胸肉，在短短幾分鐘內，為料理加分。

陳筱雅指出，隔夜飯基本上可以搭配以上任何一款醬料，不過奶油燉飯通常會比較討喜，「所以我們今天用奶油煙燻挪威鮭魚醬料來示範。」只要在白飯上面淋上奶油煙燻挪威鮭魚口味的主廚調理包，再放到爐火上加熱，短短幾分鐘就能起鍋。起鍋後加入調理包中的自製風乾番茄與義大利橄欖油、烘烤起司餅、帕瑪森乾酪，再切入一點九層塔絲增加香氣，就是一道香氣濃郁的義大利燉飯。

超市常見的起司絲，是為調理包增加變化的神兵利器。陳筱雅以水管麵搭配辣茄汁西班牙臘腸醬汁，將義大利麵做好之後，直接在上面撒上起司絲。「放進烤箱以180度烤個兩、三分鐘，就是一道輕鬆簡單的焗烤料理，是要烤到起司絲融化就好，還是要讓起司絲帶一點焦黑，可以隨個人喜好自由決定。」

至於尋常的雞胸肉，在簡單煮熟之後切片，直接放在以香氣濃郁的藍紋起司為基底的格岡索拉（Gorgonzola）火腿奶醬洋芋麵疙瘩上，再淋上一點青醬，加上一點搗碎的松子，就能迅速能讓義大利麵美味升級。

撒上超市常見的起司絲，就成為焗烤料理。記者王聰賢／攝影。
撒上超市常見的起司絲，就成為焗烤料理。記者王聰賢／攝影。
起鍋後加入調理包中的自製風乾番茄與義大利橄欖油、烘烤起司餅、帕瑪森乾酪，再切入一點九層塔絲增加香氣，就是一道香氣濃郁的義大利燉飯。記者王聰賢／攝影。
起鍋後加入調理包中的自製風乾番茄與義大利橄欖油、烘烤起司餅、帕瑪森乾酪，再切入一點九層塔絲增加香氣，就是一道香氣濃郁的義大利燉飯。記者王聰賢／攝影。
適當利用調理包予以變化，隔夜飯也能迅速變佳餚。記者王聰賢／攝影。
適當利用調理包予以變化，隔夜飯也能迅速變佳餚。記者王聰賢／攝影。
在隔夜飯上面淋上奶油煙燻挪威鮭魚醬料，預備加熱。記者王聰賢／攝影。
在隔夜飯上面淋上奶油煙燻挪威鮭魚醬料，預備加熱。記者王聰賢／攝影。
將尋常雞胸肉簡單煮熟後切片，淋上青醬與搗碎的松子，迅速讓義大利麵美味升級。記者王聰賢／攝影。
將尋常雞胸肉簡單煮熟後切片，淋上青醬與搗碎的松子，迅速讓義大利麵美味升級。記者王聰賢／攝影。

義大利 挪威 鮭魚

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