全台唯一！台北101 HUBLOT村上隆微笑小花變成網美牆

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），為慶祝台北全新形象概念專賣店開幕，特別安排造成全球搶購的經典融合系列村上隆聯名表款搶先登台。而潮流藝術大師村上隆為了親自操刀設計的立體全黑「微笑小花」Classic Fusion Takashi Murakami All Black腕表，也特別規畫整座櫥窗和展示背板的視覺設計，讓他最著名的代表作微笑小花圖騰佈滿宇舶專賣店的巨幅落地窗，展示背板則以特製材質打造，以全然潮流味十足的黑色，呼應聯名表款鑲滿600顆黑色鑽石的3D立體小花，展現宇舶表的品牌精神「融合的藝術」。

這個全台唯一的村上隆櫥窗，也吸引HUBLOT的品牌好友名模王心恬和網紅陳怡安（Angelina）去拍照打卡。櫥窗上「Second Edition Coming Soon」的字樣更是無比吸睛，無論是這次向隅的宇舶表粉絲或死忠的村上隆粉絲，接著即將曝光的第二代聯名表顯然不能再錯過。 村上隆配戴HUBLOT Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑村上隆聯名腕表。圖／宇舶表提供 HUBLOT村上隆聯名表抵台，招牌的微笑小花圖案裝飾牆面成網美牆。圖／宇舶表提供 全球限量200只的HUBLOT Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑村上隆聯名腕表。圖／宇舶表提供 王心恬配戴的經典融合系列Orlinski立體亮彩黑陶瓷腕表，42萬2,000元。圖／宇舶表提供 全球限量200只的HUBLOT Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑村上隆聯名腕表。圖／宇舶表提供 名模王心恬配戴經典融合系列Orlinski立體亮彩黑陶瓷腕表與村上隆小花窗貼合影。圖／宇舶表提供 Angelina配戴Big Bang One Click彩虹寶石精鋼腕表與村上隆小花窗貼合影。圖／宇舶表提供 全球限量200只的HUBLOT Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑村上隆聯名腕表。圖／宇舶表提供 王心恬配戴的經典融合系列Orlinski立體亮彩黑陶瓷腕表，42萬2,000元。圖／宇舶表提供