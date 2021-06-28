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全台唯一！台北101 HUBLOT村上隆微笑小花變成網美牆
瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT），為慶祝台北全新形象概念專賣店開幕，特別安排造成全球搶購的經典融合系列村上隆聯名表款搶先登台。而潮流藝術大師村上隆為了親自操刀設計的立體全黑「微笑小花」Classic Fusion Takashi Murakami All Black腕表，也特別規畫整座櫥窗和展示背板的視覺設計，讓他最著名的代表作微笑小花圖騰佈滿宇舶專賣店的巨幅落地窗，展示背板則以特製材質打造，以全然潮流味十足的黑色，呼應聯名表款鑲滿600顆黑色鑽石的3D立體小花，展現宇舶表的品牌精神「融合的藝術」。
這個全台唯一的村上隆櫥窗，也吸引HUBLOT的品牌好友名模王心恬和網紅陳怡安（Angelina）去拍照打卡。櫥窗上「Second Edition Coming Soon」的字樣更是無比吸睛，無論是這次向隅的宇舶表粉絲或死忠的村上隆粉絲，接著即將曝光的第二代聯名表顯然不能再錯過。
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