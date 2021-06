岩石灰配象牙皮革 GUCCI永續系列換上氣質新色！

去年GUCCI推出旗下第一個可持續系列OFF THE GRID,當時主打亮橘和鈷藍色配色,今年這個系列又有完全嶄新的樣貌,換上岩石灰色調,呈現低調優雅的風格。

整個OFF THE GRID系列商品都選用再生、有機、環境友善的材質製作而成,從服裝、包款到鞋款都以由魚網、舊地毯及尼龍碎布等混合再生聚酯纖維及其他永續原料打造的ECONYL®縫製,而內裡和金屬部分,使用的則是有機棉和回收中不含鎳的黃銅合金,體現把可能汙染地球環境的廢料轉化成可再生利用的循環巧思。包裝方面也呼應環保概念採專屬特製,像是用回收尼龍製成的防塵袋,以及使用永續管理森林的再造紙製作而成的紙盒。