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岩石灰配象牙皮革 GUCCI永續系列換上氣質新色！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供

去年GUCCI推出旗下第一個可持續系列OFF THE GRID，當時主打亮橘和鈷藍色配色，今年這個系列又有完全嶄新的樣貌，換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。

整個OFF THE GRID系列商品都選用再生、有機、環境友善的材質製作而成，從服裝、包款到鞋款都以由魚網、舊地毯及尼龍碎布等混合再生聚酯纖維及其他永續原料打造的ECONYL®縫製，而內裡和金屬部分，使用的則是有機棉和回收中不含鎳的黃銅合金，體現把可能汙染地球環境的廢料轉化成可再生利用的循環巧思。包裝方面也呼應環保概念採專屬特製，像是用回收尼龍製成的防塵袋，以及使用永續管理森林的再造紙製作而成的紙盒。

這次全新推出的石灰色OFF THE GRID系列，以石灰色的永續面料搭配象牙色皮革飾邊、金色手寫GUCCI字樣皮革標誌，展現沉穩柔和的優雅外觀。品項同樣網羅服飾和包款、鞋款等配件，像是棉質連帽外套、背心、運動長褲和及膝短褲、腰包、托特包和後背包、皮夾、卡夾，以及Tennis 1977中性運動鞋、棒球帽和漁夫帽等。

岩石灰OFF THE GRID系列手機包，26,300元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列手機包，26,300元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列男士Tennis 1977運動鞋，24,700元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列男士Tennis 1977運動鞋，24,700元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列短褲，28,500元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列短褲，28,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列背包，54,200元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列背包，54,200元。圖／GUCCI提供
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列拉鍊外套，70,500元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列拉鍊外套，70,500元。圖／GUCCI提供
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供
GUCCI旗下第一個可持續系列OFF THE GRID今年換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列腰包，36,200元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列腰包，36,200元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列漁夫帽，17,000元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列漁夫帽，17,000元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列錢包，12,800元。圖／GUCCI提供
岩石灰OFF THE GRID系列錢包，12,800元。圖／GUCCI提供

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