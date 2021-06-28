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岩石灰配象牙皮革 GUCCI永續系列換上氣質新色！
去年GUCCI推出旗下第一個可持續系列OFF THE GRID，當時主打亮橘和鈷藍色配色，今年這個系列又有完全嶄新的樣貌，換上岩石灰色調，呈現低調優雅的風格。
整個OFF THE GRID系列商品都選用再生、有機、環境友善的材質製作而成，從服裝、包款到鞋款都以由魚網、舊地毯及尼龍碎布等混合再生聚酯纖維及其他永續原料打造的ECONYL®縫製，而內裡和金屬部分，使用的則是有機棉和回收中不含鎳的黃銅合金，體現把可能汙染地球環境的廢料轉化成可再生利用的循環巧思。包裝方面也呼應環保概念採專屬特製，像是用回收尼龍製成的防塵袋，以及使用永續管理森林的再造紙製作而成的紙盒。
這次全新推出的石灰色OFF THE GRID系列，以石灰色的永續面料搭配象牙色皮革飾邊、金色手寫GUCCI字樣皮革標誌，展現沉穩柔和的優雅外觀。品項同樣網羅服飾和包款、鞋款等配件，像是棉質連帽外套、背心、運動長褲和及膝短褲、腰包、托特包和後背包、皮夾、卡夾，以及Tennis 1977中性運動鞋、棒球帽和漁夫帽等。
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