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影／風尚人文彰化旗艦店也關了 民眾搶購清倉杯盤

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
曾是彰化縣人氣最旺的風尚人文咖啡彰化旗艦店也不敵疫情關門，今天還拍賣餐具杯盤等，吸引民眾前往搶便宜，一度因人太多，被通報群聚，引發警方到場關心。圖／民眾提供
曾是彰化縣人氣最旺的風尚人文咖啡彰化旗艦店也不敵疫情關門，今天還拍賣餐具杯盤等，吸引民眾前往搶便宜，一度因人太多，被通報群聚，引發警方到場關心。圖／民眾提供

曾是彰化縣人氣最旺的風尚人文咖啡彰化旗艦店也不敵疫情關門，今天還拍賣餐具杯盤等，吸引民眾前往搶便宜，一度因人太多，被通報群聚，引發警方到場關心，林姓業者表示，是因土地租約到期，又不敵疫情，才忍痛關門，不過旗下彰化市和員林的石井屋日本料理及舞鶴昭日咖啡目前仍提供外賣餐盒苦撐中。

風尚人文咖啡彰化旗艦店上周三就停止營業，並傳出拍賣店內餐具，這二天吸引不少民眾趕去搶便宜，杯子、盤子10元、20元便宜賣，今天一度聚集排隊人潮，被民眾通報，引發警方去關切，店方也管制進入店內購買餐盤的民眾人數。

不少民眾得知風尚人文咖啡要關了，都覺得可惜，民眾說「那裡有以前和朋友聚會的回憶」、「以後大家又少了一個好停車的聚會場所」，還有網友說「看著店一間間關，疫情何時能結束啊」。

據傳風尚人文咖啡原址土地將要改建大樓豪宅，風尚人文咖啡林老闆表示，對於關掉風尚人文咖啡彰化旗艦店他也很不捨，因餐廳和地主的租約已快到期，地主的確已將土地賣給建商，應該會蓋大樓。

風尚人文咖啡彰化旗艦店創立2003年，由於空間寬敞、好停車，也帶動複合式餐廳風潮，極盛時期中部共有22家直營、加盟店，但員林店去年已熄燈，現在連創始旗艦店也關門讓大家不勝唏噓。

林老闆經營的另一家彰化市老牌霖園餐廳也在本月初結束營業，他說，餐飲業的確受疫情很大衝擊，尤其旗下霖園、風尚旗艦店是比較久的店，未來也要面臨裝修問題，但以目前疫情狀況，再投資已充滿風險，不得已只能關門。

林老闆的餐飲集團中彰化市和員林市的石井屋、舞鶴昭日咖啡先前也因應三級警戒，暫停營業了一個多月，上周才恢復提供外帶，林老闆說，也希望餐廳能苦撐下去，讓員工還能有薪水領。

曾是彰化縣人氣最旺的風尚人文咖啡彰化旗艦店也不敵疫情關門，今天還拍賣餐具杯盤等，吸引民眾前往搶便宜，一度因人太多，被通報群聚，引發警方到場關心。圖／翻攝彰化踢爆網
曾是彰化縣人氣最旺的風尚人文咖啡彰化旗艦店也不敵疫情關門，今天還拍賣餐具杯盤等，吸引民眾前往搶便宜，一度因人太多，被通報群聚，引發警方到場關心。圖／翻攝彰化踢爆網
曾是彰化縣人氣最旺的風尚人文咖啡彰化旗艦店也不敵疫情關門，今天還拍賣餐具杯盤等，吸引民眾前往搶便宜。圖／民眾提供
曾是彰化縣人氣最旺的風尚人文咖啡彰化旗艦店也不敵疫情關門，今天還拍賣餐具杯盤等，吸引民眾前往搶便宜。圖／民眾提供
曾是彰化縣人氣最旺的風尚人文咖啡彰化旗艦店也不敵疫情關門，今天還拍賣餐具杯盤等，吸引民眾前往搶便宜。圖／民眾提供
曾是彰化縣人氣最旺的風尚人文咖啡彰化旗艦店也不敵疫情關門，今天還拍賣餐具杯盤等，吸引民眾前往搶便宜。圖／民眾提供

咖啡 疫情 員林

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