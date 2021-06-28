師承侯布雄！星級Xavier Boyer操刀承億酒店Papillon

在全台餐飲、飯店業者受到新冠肺炎疫情衝擊之時，仍傳出令人期待的好消息。預計將於2022年初試營運的高雄承億酒店，宣告將由世界名廚Joël Robuchon（侯布雄）的嫡傳大弟子Xavier Boyer（博雅維）坐鎮操刀，為港都打造高端餐廳「Papillon」。除了提供精製料理外，也將帶來新的就業機會。

現年41歲的Xavier Boyer出生自法國，27歲便獲得個人第一顆米其林肯定，有著與世界名廚-Joël Robuchon 超過16年的師徒與深厚合作關係。從助手、資深廚師、副主廚、主廚，Xavier Boyer待過三大洲、四個國際城市，共計擁有巴黎2星、倫敦2星、紐約2星、台北1星的經歷。在走遍世界後，Xavier Boyer成為了高雄女婿，並決定落地生根，將過去米其林餐廳的極致經驗呈現給港都。

承億文旅集團與高雄市文化局共同打造，由圖書館結合文創五星級飯店的「承億酒店」預計於2022年初試營運。其中位於26樓的餐飲空間，即將打造成「Papillon」，並由Xavier Boyer擔任總主廚，估計規劃40個座位與2個獨立包廂。除了料理設計及廚藝團隊建置訓練外，包含餐具器皿、食材選擇都將由Xavier Boyer 參與規劃，為台灣打造國際米其林級水準結合在地風土的高端餐廳。