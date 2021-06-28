金高銀閉著眼睛拍半組大片 看不到臉也時尚

韓國戲劇女神金高銀，近來與尹鍾信、李棟旭、李智雅、金高銀、溫流、李秀賢等一起主持JTBC療癒系綜藝節目「盼望的大海」即將上檔，金高銀也在日前於IG發圖貼影片努力宣傳。而身為香奈兒品牌大使的她，同時也非常盡責地努力登上各大時尚雜誌，演繹香奈兒最新的N°5高級珠寶系列，演技派的她在「盼望的大海」清新自然的造型與魅惑性感的N°5高級珠寶時尚大片中切換自如，游刃有餘。

最新一期的韓國時尚雜誌上，她再度以充滿女人味的煙燻妝容詮釋香奈兒N°5 高級珠寶系列，不論是黑色亮片夾克、荷葉立領襯衫、百摺薄紗上衣、或是鏤空細肩帶白洋裝，金高銀在影片與照片中自然釋放的性感魅力，也讓人想起香奈兒經典的N°5香水迷離的氣息。這系列共4款珠寶，將阿拉伯數字「 5 」化作珠寶設計的元素，摩登的線條與手法，除了為歡慶N°5香水誕生100周年，也是香奈兒女士鍾愛的幸運數字。共有可自由調整長度的兩款項鍊、戒指、以及可自由變化配搭方式的不對稱耳環。 ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石，27萬4,000元。圖／香奈兒提供 金高銀配戴香奈兒最新的N°5高級珠寶系列登上韓國時尚雜誌。圖／取自IG @harperbazaarkorea 金高銀配戴香奈兒最新的N°5高級珠寶系列登上韓國時尚雜誌。圖／取自IG @harperbazaarkorea ETERNAL N°5耳環（可轉換式設計）18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明亮式切割鑽石及29顆總重約0.43克拉明亮式切割鑽石，32萬5,000元。圖／香奈兒提供 金高銀配戴香奈兒最新的N°5高級珠寶系列登上韓國時尚雜誌。圖／取自IG @harperbazaarkorea ETERNAL N°5戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.25克拉明亮式切割鑽石及19顆總重約0.20克拉明亮式切割鑽石，24萬4,000元。圖／香奈兒提供 金高銀配戴香奈兒最新的N°5高級珠寶系列登上韓國時尚雜誌。圖／取自IG @harperbazaarkorea 金高銀配戴香奈兒最新的N°5高級珠寶系列登上韓國時尚雜誌。圖／取自IG @harperbazaarkorea 金高銀配戴香奈兒最新的N°5高級珠寶系列登上韓國時尚雜誌。圖／取自IG @harperbazaarkorea