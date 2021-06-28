圓寶抓周選中營養調配師 大啖慶生蛋糕上「甜食」

今天是大貓熊寶寶「圓寶」滿1周歲的日子，北市動物園在封園期間也要幫圓寶過生日，在今日上午11時20分舉辦「圓寶抓周生日活動」線上直播，園方特別準備了五個竹筒，分別刻上五個職業，選項有動物醫生、營養調配師、保育員、企業CEO，最後圓寶一把抓下「營養調配師」竹筒，另外園方準備蛋糕替圓寶慶生，特別放上「圓寶」喜愛的甘蔗，動物園表示，因為甘蔗比較甜，只有在這種特別的日子裡會做成特製蛋糕給牠們享用。

園方特別準備了五個竹筒，分別刻上五個職業，選項有動物醫生、營養調配師、保育員、企業CEO，還是在未來還有無限能為保育努力的其他工作。動物園表示，在「圓寶」的成長過程中也受到了許多人的幫助，這次的抓周內容都是與動物保育相關的職業。

保育員進場架好抓周竹筒後，「圓寶」卻在棲架上遲遲不下來，最後是由保育員「公主抱」將她移動到抓周位置，「圓寶」一把抓下「營養調配師」竹筒，看來「圓寶」未來很適合擔任「營養調配師」為瀕危動物規畫適合的健康營養餐，但在下一秒，因為震動太大，前一天於FB抓周預測時獲得最高票的「保育員」，也「匡噹」一聲掉了下來，後來還將到「動物醫生」的竹筒一把扯下。

另外，保育員也精心設計了獨一無二的生日蛋糕，最上層的1字型甘蔗，象徵1周歲與愛的祝福，蛋糕設計以目前的生活情境為主軸，雙層冰塊蛋糕的上層用蘋果雕刻「平安快樂」四個字象徵對「圓寶」、同時也是對大家的祝福，以及用葡萄鋪成的「stay home」正是圓寶目前的生活狀況。