好好在家／小酌好紓壓 葡萄酒與超市零食搭配攻略

對許多人來說，三五好友見面小酌原本是很好的紓壓方式，不過現今在新冠疫情下全國進入三級警戒，不但沒辦法上酒吧，也不方便請朋友到家裡，連續40多天下來，大家都悶壞了。

台灣酒研學院WSET認證講師謝宗興（Johnnie）表示，輕鬆小酌是疫情下很好的居家消遣，「若懂得掌握葡萄品種與產區特色，只要搭配隨手取得的零食或小吃，簡單用在便利店、超市就能買得到的平價葡萄酒，就能搭配出紓壓好滋味。」

以葡萄品種來說，卡本內．蘇維濃（Cabernet Sauvignon）是最常見、也最容易取得的紅葡萄品種。謝宗興表示：「不管是來自法國波爾多的混釀，或者是來自新世界的美國、智利、澳洲等產區，都可以找得到很棒的卡本內．蘇維濃。」

卡本內．蘇維濃帶著覆盆子、櫻桃、葡萄乾的香氣，日常在家小酌謝宗興建議搭配不辣的紅燒牛肉麵（泡麵也可以）、不辣的牛肉燴飯、不太甜的黑巧克力、葡萄乾等，都會很精彩。

「卡本內．蘇維濃的單寧比較重一些，帶有一定的酸澀度，跟牛肉麵的組合會讓葡萄酒發揮類似『番茄』的功能，讓牛肉麵變得爽口不膩，也讓泡麵瞬間升級。」謝宗興指出：「搭配包裹著黑巧克力的果乾，會讓零食的甜跟葡萄酒的酸達到中和效果，果乾的鮮明Q彈口感，也會在口腔裡形成另一種滿足。」

梅洛（Merlot）在法國波爾多是經常與卡本內．蘇維濃混釀的葡萄品種，「要找100%梅洛的酒款，在新世界、南法比較多。」

梅洛帶著豐沛的紅色莓果香氣，帶有香草、太妃糖的氣息，謝宗興建議搭配帶著焦香甜味的豬肉乾，讓葡萄酒退居第二位擔任配角，讓豬肉乾的煙燻味，撐起葡萄酒比較欠缺的橡木桶調性，豬肉乾的甜味也可以讓梅洛葡萄酒的尾韻更加綿長。此外，包裹著起司的堅果，則是與梅洛葡萄酒呈現融合的關係，讓起司奶香與堅果香氣跟葡萄酒的果香交融匯總，「搭配起來可以讓一支500元的葡萄酒，瞬間升級到類似千元酒的表現。」

若是一整瓶紅酒喝不完也不用擔心，「只要加入可樂、雪碧、冰塊，就是很好喝的飲料。」謝宗興表示：「像西班牙、義大利天氣比較熱，覺得喝紅酒負擔太大，人們就會來一杯清涼的飲料，夏天喝起來非常舒服。」

在白酒方面，謝宗興推薦來自德國的麗絲玲（Riesling）。「過去德國的麗絲玲甜度比較高，不過近來由於全球暖化的影響，葡萄成熟度越來越好，所以甜度不需要那麼高，漸漸地有比較多沒那麼甜的『三分糖』的酒款出現。」至於麗絲玲的搭配原則，謝宗興的說法是：「『閉著眼睛』搭！跟辣味尤其合拍。」

「因為辣要用甜去中和它，很適合那些愛吃辣、但是又不能吃太辣的人。」謝宗興表示：「麗絲玲白酒進入口腔之後，會舒緩口腔與舌頭上因爲辣所帶來的痛覺，麗絲玲酸酸甜甜的感覺會撫慰你的味蕾，不管是遇上麻辣或泰國的酸辣，各式滷味、使用美式醬汁的紐奧良雞翅，都能讓麗絲玲白酒的酸甜滋味與揮發性的花香調完整綻放。」 麗絲玲白酒是萬用百搭的酒款，即便遇上辣味，也難不倒它。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 謝宗興是台灣酒研學院WSET認證講師。記者沈昱嘉／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 卡本內．蘇維濃紅酒搭配不辣的牛肉泡麵、包裹著黑巧克力的果乾零食，都很精彩。記者沈昱嘉／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康