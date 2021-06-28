快訊

列「高風險七國」防Delta病毒 一張圖表看懂入境檢疫新措施

創單日死亡個案數新低！今新增3死 累計623人死

好好在家／小酌好紓壓 葡萄酒與超市零食搭配攻略

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
梅洛紅酒可以搭配豬肉乾，以及包裹著起司的堅果類零食。記者沈昱嘉／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
梅洛紅酒可以搭配豬肉乾，以及包裹著起司的堅果類零食。記者沈昱嘉／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

對許多人來說，三五好友見面小酌原本是很好的紓壓方式，不過現今在新冠疫情下全國進入三級警戒，不但沒辦法上酒吧，也不方便請朋友到家裡，連續40多天下來，大家都悶壞了。

台灣酒研學院WSET認證講師謝宗興（Johnnie）表示，輕鬆小酌是疫情下很好的居家消遣，「若懂得掌握葡萄品種與產區特色，只要搭配隨手取得的零食或小吃，簡單用在便利店、超市就能買得到的平價葡萄酒，就能搭配出紓壓好滋味。」

以葡萄品種來說，卡本內．蘇維濃（Cabernet Sauvignon）是最常見、也最容易取得的紅葡萄品種。謝宗興表示：「不管是來自法國波爾多的混釀，或者是來自新世界的美國、智利、澳洲等產區，都可以找得到很棒的卡本內．蘇維濃。」

卡本內．蘇維濃帶著覆盆子、櫻桃、葡萄乾的香氣，日常在家小酌謝宗興建議搭配不辣的紅燒牛肉麵（泡麵也可以）、不辣的牛肉燴飯、不太甜的黑巧克力、葡萄乾等，都會很精彩。

「卡本內．蘇維濃的單寧比較重一些，帶有一定的酸澀度，跟牛肉麵的組合會讓葡萄酒發揮類似『番茄』的功能，讓牛肉麵變得爽口不膩，也讓泡麵瞬間升級。」謝宗興指出：「搭配包裹著黑巧克力的果乾，會讓零食的甜跟葡萄酒的酸達到中和效果，果乾的鮮明Q彈口感，也會在口腔裡形成另一種滿足。」

梅洛（Merlot）在法國波爾多是經常與卡本內．蘇維濃混釀的葡萄品種，「要找100%梅洛的酒款，在新世界、南法比較多。」

梅洛帶著豐沛的紅色莓果香氣，帶有香草、太妃糖的氣息，謝宗興建議搭配帶著焦香甜味的豬肉乾，讓葡萄酒退居第二位擔任配角，讓豬肉乾的煙燻味，撐起葡萄酒比較欠缺的橡木桶調性，豬肉乾的甜味也可以讓梅洛葡萄酒的尾韻更加綿長。此外，包裹著起司的堅果，則是與梅洛葡萄酒呈現融合的關係，讓起司奶香與堅果香氣跟葡萄酒的果香交融匯總，「搭配起來可以讓一支500元的葡萄酒，瞬間升級到類似千元酒的表現。」

若是一整瓶紅酒喝不完也不用擔心，「只要加入可樂、雪碧、冰塊，就是很好喝的飲料。」謝宗興表示：「像西班牙、義大利天氣比較熱，覺得喝紅酒負擔太大，人們就會來一杯清涼的飲料，夏天喝起來非常舒服。」

在白酒方面，謝宗興推薦來自德國的麗絲玲（Riesling）。「過去德國的麗絲玲甜度比較高，不過近來由於全球暖化的影響，葡萄成熟度越來越好，所以甜度不需要那麼高，漸漸地有比較多沒那麼甜的『三分糖』的酒款出現。」至於麗絲玲的搭配原則，謝宗興的說法是：「『閉著眼睛』搭！跟辣味尤其合拍。」

「因為辣要用甜去中和它，很適合那些愛吃辣、但是又不能吃太辣的人。」謝宗興表示：「麗絲玲白酒進入口腔之後，會舒緩口腔與舌頭上因爲辣所帶來的痛覺，麗絲玲酸酸甜甜的感覺會撫慰你的味蕾，不管是遇上麻辣或泰國的酸辣，各式滷味、使用美式醬汁的紐奧良雞翅，都能讓麗絲玲白酒的酸甜滋味與揮發性的花香調完整綻放。」

麗絲玲白酒是萬用百搭的酒款，即便遇上辣味，也難不倒它。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麗絲玲白酒是萬用百搭的酒款，即便遇上辣味，也難不倒它。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
謝宗興是台灣酒研學院WSET認證講師。記者沈昱嘉／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
謝宗興是台灣酒研學院WSET認證講師。記者沈昱嘉／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
卡本內．蘇維濃紅酒搭配不辣的牛肉泡麵、包裹著黑巧克力的果乾零食，都很精彩。記者沈昱嘉／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
卡本內．蘇維濃紅酒搭配不辣的牛肉泡麵、包裹著黑巧克力的果乾零食，都很精彩。記者沈昱嘉／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 紅酒

延伸閱讀

葡萄農受疫情下雨夾擊 政經界相挺採購贈防疫人員

減肥期間也能吃！營養師公開「低卡健康零食」挑選指南！什麼時間吃、吃不胖的秘訣一次告訴你！

《成為西蒙波娃》十幾年來寵粉回信 鼓勵女性解放她自身自由的光芒

《大發不動產》張娜拉最愛下酒零食 黑松露洋芋片抵台

相關新聞

好市多「日本柚子酒」回歸！一瓶只要599，2款高口碑水果酒喝法推薦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 美式賣場好市多除了有大份量美食、烘焙甜點新品成為會員嘗鮮首選，不少高CP值酒款亦是許多人的心頭好。除了一年只賣一次的「貝禮詩草莓奶酒」、「傑樂托Mosca

為何吃到香菜有肥皂味，別人卻不覺得？食品科學告訴你

編按：研究食品科學的作者BRYAN LE，因為喜愛食物，進而開始研究食物背後的科學原理，原來這麼有趣，透過《原來，食物這...

其實你胖得很冤枉／WFH讓你變「穩重」？ 看減重門診美女醫生陳欣湄怎麼吃

我在開始減重門診前，認真研讀許多飲食建議的資訊，像阿金飲食、生酮飲食、地中海飲食⋯⋯其實在營養學的浩瀚領域中，他們設計了...

超平價+高CP值！桃園「麻子辣蒙古麻辣燙」是滷味也是小火鍋，不沾醬就很夠味

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 跟大家介紹我最近的新歡，不管是點外送還是想吃麻辣燙、小火鍋時，我都選這一家，查資料才知道原來是新竹來的麻子辣，只能說我愛吃到集點卡快蓋滿了,只要集滿14點還

2021母親節套餐推薦！ 帶媽媽來「Rich大亨餐酒館」品嚐上海風海派西式饗宴

udn走跳美食／棠小璇 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 這已經不知道是第幾次來Rich大亨餐酒館用餐了！這家位於中山區天津街的餐酒館可說是這半年來我最常造訪的餐廳～你說:「吃不膩嗎

台北「森林系餐廳」Top5！「Jai宅」從台中紅到台北，「草原派対」是植物與老物的秘密基地

假日無事的時候，城市人突然想親近植物，但懶得動、不想曬太陽，那麼找「森林系餐廳」吃頓飯大概最適合。怎麼樣才算森林系呢？儂編認為至少要將「植物」作為視覺設計的重點元素，有置身森林的清新感覺。在水泥叢林的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。