朴信惠防疫不出遊愛上採菜！時常心懷感激、保持正能量

童星出道的南韓女演員朴信惠，7月登上時尚雜誌，暢談自己熱愛的大自然與長期耕耘慈善公益的起源，同時演繹多款梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的經典珠寶，人美心更美。回憶起以往還能自由旅行的時候，她說夏季的假期她常會選擇去親近大自然的地方旅遊、放空充電，從大自然汲取的活力能幫助她再次投入新的工作。如今她放假休息的方式，則改成打高爾夫、在家附近的公園散步、以及在家上網看影片，她還透露自己最近迷上摘採新鮮蔬菜。簡單放鬆的生活讓她感到自己備受幸運女神的眷顧。

「梵克雅寶的珠寶讓我想起茂密的森林，」朴信惠說，每次她配戴珠寶都會感受到正面的力量和幸運。這次她所配戴的珠寶中，便包括梵克雅寶最出名的Alhambra系列，是以能帶來好運的四瓣幸運草為設計靈感的作品，有將好運隨身攜帶的美好寓意。而從裝飾Alhambra幸運草圖騰四周的金質滾珠延伸出的Perlee系列，則以活潑可愛的設計，為配戴者帶來正面的能量。盛開的金質小花Frivole系列，以愛心造型的花瓣組成立體的花朵，彷彿用愛捕捉了花朵最盛開的瞬間。 Sweet Alhambra腕表，璣鏤雕花黃K金，約25萬1,000元。圖／梵克雅寶提供 朴信惠配戴梵克雅寶珠寶登上7月的南韓時尚雜誌。圖／取自IG @wkorea Perlée couleurs戒指，黃K金鑲嵌孔雀石，72,500元。圖／梵克雅寶提供 朴信惠配戴梵克雅寶珠寶登上7月的南韓時尚雜誌。圖／取自IG @wkorea Perlée戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石，約65萬元。圖／梵克雅寶提供 Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，璣鏤雕花黃K金與鑽石，約41萬3,000元。圖／梵克雅寶提供 朴信惠配戴梵克雅寶珠寶登上7月的南韓時尚雜誌。圖／取自IG @wkorea Perlée sweet clovers手鐲，玫瑰金鑲嵌鑽石，約45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供 Frivole單花戒指小型款，黃K金鑲嵌鑽石，約27萬9,000元。圖／梵克雅寶提供 Vintage Alhambra長項鍊，20枚墜飾，玫瑰金鑲嵌灰色珍珠母貝與鑽石，約184萬元。圖／梵克雅寶提供 朴信惠配戴梵克雅寶珠寶登上7月的南韓時尚雜誌。圖／取自IG @wkorea Perlée sweet clovers手鐲，黃K金鑲嵌鑽石，約45萬8,000元。圖／梵克雅寶提供 Frivole Between the Finger指間戒，白K金鑲嵌鑽石，約32萬6,000元。圖／梵克雅寶提供 Frivole 3朵花耳環迷你款，黃K金鑲嵌鑽石，約22萬5,000元。圖／梵克雅寶提供 Perlée sweet clovers戒指，黃K金鑲嵌鑽石，約20萬3,000元。圖／梵克雅寶提供 朴信惠配戴梵克雅寶珠寶登上7月的南韓時尚雜誌。圖／取自IG @wkorea Perlée sweet clovers手鐲，白K金鑲嵌鑽石，約48萬9,000元。圖／梵克雅寶提供