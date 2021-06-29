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手工打造獨一無二！OVD月球隕石機械腕錶募資上線

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖/聯合數位文創提供
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延續對太空的鍾情，香港品牌OVD再推新作「月球隕石機械錶」，除了一貫的精緻機械錶匠心精神，此次更在錶中置入經AGIL認證的天然魏德曼花紋鐵隕石，觀看時間的同時欣賞歷經43億年旅途抵達地球的30.5mm隕石塊，每支錶盤的純天然花紋皆不相同，將成為你與宇宙間獨一無二的連結。

隕石錶盤中央為21mm的3D擬真月球，以及交錯縱橫的恆星星軌時標，皆搭配瑞士Super-LumiNova夜光塗層，黑暗中熠熠生輝呼應真實月球在夜晚中捎來的美麗。此次的錶殼設計理念是以Space X 的太空船「星艦」出發，從錶冠、錶扣、錶側一直到透明背蓋旁，皆可看到太空船的局部元素。

圖/聯合數位文創提供
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「月球隕石機械錶」皆由匠師親手打造，採用品質穩定的日本自動上鍊機芯，並為搭配圓弧形抗刮藍寶石水晶鏡面，指針皆採彎曲設計，必須與立體月球表面形成完美的平行角度，亦增添工序的難度，平均每支耗時180天才能完成。

2021年6月將於台灣啟動募資，上線即推出五種顏色，滿月黑、月光銀、極光綠、冥月銅與方舟金，期望能滿足錶友的各種穿搭風格。也為了感謝天文迷的支持，將於此贊助案推出只送不賣的30 mm 迷你小月球和月球展示架，讓天文迷愛好者盡情沉浸於月球的魅力。

更多詳細資訊請上嘖嘖官網查詢。

隕石 太空

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