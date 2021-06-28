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滿滿太空細節！ OVD月球隕石機械表募資上線

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
香港品牌OVD再推新作「月球隕石機械表」。圖/聯合數位文創提供
香港品牌OVD再推新作「月球隕石機械表」。圖/聯合數位文創提供

熱愛天文宇宙的粉絲有福了！香港品牌OVD再推新作「月球隕石機械表」，除了一貫的精緻機械表匠心精神，此次更置入經AGIL認證的天然魏德曼花紋鐵隕石，觀看時間的同時欣賞歷經數十億年旅途抵達地球的隕石塊，每支表盤的純天然花紋皆不相同，獨一無二。

「月球隕石機械表」皆由匠師親手打造，採用品質穩定的日本自動上鍊機芯，並為搭配圓弧形抗刮藍寶石水晶鏡面，指針皆採彎曲設計，必須與立體月球表面形成完美的平行角度，亦增添工序的難度。

隕石表盤中央為21mm的3D擬真月球，以及交錯縱橫的恆星星軌時標，皆搭配瑞士Super-LumiNova夜光塗層，黑暗中熠熠生輝呼應真實月球在夜晚中捎來的美麗。此外，表殼設計理念是以Space X 的太空船「星艦」出發，從表冠、表扣、表側一直到透明背蓋旁，皆可看到太空船的局部元素。

「月球隕石機械表」也啟動募資上線，推出五種顏色，滿月黑、月光銀、極光綠、冥月銅與方舟金，為了感謝天文迷的支持，將於此贊助案推出只送不賣的迷你小月球和月球展示架。更多詳細資訊請上嘖嘖查詢：https://bit.ly/3gOGGnZ。

隕石 太空

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