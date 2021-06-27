不只時尚手機殼 CASETiFY再推AirTag、Switch防護配件

隨著AirTag正式在台上市、Nintendo Switch成為疫情期間居家防疫必備品，時尚配件品牌CASETiFY也宣布推出全新防護配件系列，包含可客製化的AirTag掛環、Nintendo Switch保護套、MagSafe兼容卡套，以及繽紛多彩的三層一次性防護口罩，全方位滿足消費者時尚搭配的需求，更兼顧環保永續概念，產品從使用原料到外盒包裝皆採用對環境友善的可回收材料製造。

全新客製化AirTag掛環能輕鬆扣掛於任何物件上，共有7種顏色供選擇，可自由加印上姓名、電話號碼、郵遞區號甚至是可愛的emoji表情符號，無論是重要行李、心愛毛小孩、背包或鑰匙等，都能立即掌握重要物品所在。

同時也推出全新「MagSafe兼容卡套」將手機與重要卡片輕鬆結合，同樣能客製化加上字樣，可完整貼合於iPhone 12系列裸機或MagSafe手機殼上，同時保護卡片免受任何磁性影響而造成損壞，提供收納手機及重要卡片的新選擇。

而因應疫情帶來的遊戲機熱潮，多功能客製化「Nintendo Switch保護套」兼具防摔防水功能，雙向拉鍊設計，可妥善收納Switch主機、手機、充電線甚至個人物品，且具10個遊戲卡槽，貼心收納實體遊戲片，還可以將AirPods、AirTags或個人小物品等直接吊掛在背帶上的迷你扣環上，一次打包重要物品隨身帶著走。