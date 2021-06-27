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黑人牙膏跨界推出首款聲波電動牙刷 買刷頭送電動牙刷

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
黑人ET3聲波電動牙刷具4種刷牙模式、3檔強度，可因應不同的生活情境提供12種自選模式。圖／黑人牙膏提供
黑人ET3聲波電動牙刷具4種刷牙模式、3檔強度，可因應不同的生活情境提供12種自選模式。圖／黑人牙膏提供

雖然現在大家出門都戴著口罩，但潔淨牙齒與好口氣的重要性還是不可忽視，防疫期間除了戴口罩、勤洗手之外，口腔衛生更是自主健康管理的關鍵。陪伴許多人長大的經典黑人牙膏，宣布跨界推出「黑人ET3聲波電動牙刷」，全方位照顧牙齒健康。

品牌首款充電型黑人ET3聲波電動牙刷，共有個性黑、時尚白、亮麗粉3種顏色，機身通過IPX7級全機身防水測試，具4種刷牙模式、3檔強度，清潔模式可於早晚丶飯後深層清潔；淨白模式有助去除牙漬；護齦模式呵護敏感牙齒和牙齦；按摩模式則提供牙齒宛如按摩般體驗。此外，刷頭使用柔軟2倍、纖細10倍的精工螺旋刷毛，0.01mm刷尖及「六角形橫切面」刷毛，並採用迷你雙面刷頭，輕鬆深入清潔後排牙齒，潔舌軟膠有助減少舌苔，每分鐘33,000次的聲波震動功能，媲美洗牙般潔淨，達200%淨白力，搭配2分鐘計時提醒，不怕刷不夠及刷過頭。

慶祝新品上市特別選在6月28日於蝦皮購物合作推出雙知名口腔衛生品牌「黑人x高露潔聯合品牌日」一日限定快閃超殺優惠，牙膏、牙刷、漱口水全系列口腔清潔產品全館限時下殺3.2折起。其中特別推出「0元煥白計畫」，有個性黑及時尚白2色可選，購買10組刷頭（共20入），就送1支ET3聲波電動牙刷，還可再從蝦皮整點限搶5折券（滿額599元可享5折，最高折抵400元）或館內折價券（滿額999元最高再享8折，最高折抵250元）促銷方案中擇一回饋，方案皆可再搭配「全館領券蝦幣10倍回饋活動」，破天荒獨家優惠，僅此一檔限量銷售。另外還有電動牙刷、牙膏、漱口睡箱購組優惠，一次買好買滿，自用分享都超划算。

黑人ET3聲波電動牙刷，共有個性黑、時尚白、亮麗粉3種顏色，機身通過IPX7級全機身防水測試，洗澡時使用也沒問題。圖／黑人牙膏提供
黑人ET3聲波電動牙刷，共有個性黑、時尚白、亮麗粉3種顏色，機身通過IPX7級全機身防水測試，洗澡時使用也沒問題。圖／黑人牙膏提供
黑人ET3聲波電動牙刷，建議售價2,490元。圖／黑人牙膏提供
黑人ET3聲波電動牙刷，建議售價2,490元。圖／黑人牙膏提供

牙齒 品牌 口罩

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