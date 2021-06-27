黑人牙膏跨界推出首款聲波電動牙刷 買刷頭送電動牙刷

雖然現在大家出門都戴著口罩，但潔淨牙齒與好口氣的重要性還是不可忽視，防疫期間除了戴口罩、勤洗手之外，口腔衛生更是自主健康管理的關鍵。陪伴許多人長大的經典黑人牙膏，宣布跨界推出「黑人ET3聲波電動牙刷」，全方位照顧牙齒健康。

品牌首款充電型黑人ET3聲波電動牙刷，共有個性黑、時尚白、亮麗粉3種顏色，機身通過IPX7級全機身防水測試，具4種刷牙模式、3檔強度，清潔模式可於早晚丶飯後深層清潔；淨白模式有助去除牙漬；護齦模式呵護敏感牙齒和牙齦；按摩模式則提供牙齒宛如按摩般體驗。此外，刷頭使用柔軟2倍、纖細10倍的精工螺旋刷毛，0.01mm刷尖及「六角形橫切面」刷毛，並採用迷你雙面刷頭，輕鬆深入清潔後排牙齒，潔舌軟膠有助減少舌苔，每分鐘33,000次的聲波震動功能，媲美洗牙般潔淨，達200%淨白力，搭配2分鐘計時提醒，不怕刷不夠及刷過頭。