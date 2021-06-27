每個鏡頭都精心計算！愛馬仕新男裝小清新氣質超討喜

愛馬仕（Hermès）於台灣時間昨天晚間八點發表了2022夏季男裝系列，本次選在奧古斯特佩雷（Auguste Perret）石階庭院建築風格的戶外迎來了久違的現場觀眾，創意總監Véronique Nichanian也透過設計傳達重生、追求自由的精神，以明亮的配色、輕盈優雅的面料和剪裁，象徵著對未來的生活所擁有的滿滿期待。已經與愛馬仕合作過兩季的知名劇場總監Cyril Teste，這次有別以往，要一次面對現場與線上的觀眾，也再度發揮所長訂製了一套全新的展演模式。

回想在疫情之前的時裝秀的確也不乏線上直播的服務，但大多就是「實況轉播」，放個鏡頭在固定位置拍攝全景，頂多搭配一組偏特寫的切換畫面。但Cyril Teste可不是這麼做，他在現場安排了多個不同大小的螢幕，用來呈現各種特寫，而且每個鏡頭都是精心設計過的，現場的來賓除了可以近距離欣賞到服飾各種動態之美，也可以透過各個螢幕補足每個不同角度的細節。而線上觀眾所欣賞到的，也是精密算計過的運鏡所呈現的結果，比如視線先跟著某個模特兒移動，隨後停格在安排好的對應大螢幕上欣賞細節，這樣的操作讓現場、線上觀眾所觀看的感覺基本上是很相似的，非常有趣。那些大小不同的螢幕呈現的畫面也都是配好的，才能和每位模特兒行動軌跡相襯，讓鏡頭的工作不再只是紀錄現場，而是整場秀現場創作的一部份。

Véronique Nichanian透露，2022夏季男裝系列主要表達了我們生活中的優雅、流動性和不斷變化的本質，還帶有一絲航海精神，目的在於鼓勵人們「出去走走」。大量輕鬆清新的色彩混搭中性調性像是亮黃、青瓷綠遇上大麻色、巧克力色、灰粉色等等，同時具備了活力與沉穩特質。還有一些像是曬過太陽褪色、漸層的效果，更顯生活化。材質方面，科技紙張布料的運用、Toilbright科技材質與棉質外套結合，增添細節變化，毛衣上的抽象印花可愛俏皮，雙層襯衫網眼上衣更是瀟灑有型。