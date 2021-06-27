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每個鏡頭都精心計算！愛馬仕新男裝小清新氣質超討喜

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
繩索和彈簧鉤釦腰帶幾乎貫穿全場，展現航海度假風。圖／愛馬仕提供
繩索和彈簧鉤釦腰帶幾乎貫穿全場，展現航海度假風。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）於台灣時間昨天晚間八點發表了2022夏季男裝系列，本次選在奧古斯特佩雷（Auguste Perret）石階庭院建築風格的戶外迎來了久違的現場觀眾，創意總監Véronique Nichanian也透過設計傳達重生、追求自由的精神，以明亮的配色、輕盈優雅的面料和剪裁，象徵著對未來的生活所擁有的滿滿期待。已經與愛馬仕合作過兩季的知名劇場總監Cyril Teste，這次有別以往，要一次面對現場與線上的觀眾，也再度發揮所長訂製了一套全新的展演模式。

回想在疫情之前的時裝秀的確也不乏線上直播的服務，但大多就是「實況轉播」，放個鏡頭在固定位置拍攝全景，頂多搭配一組偏特寫的切換畫面。但Cyril Teste可不是這麼做，他在現場安排了多個不同大小的螢幕，用來呈現各種特寫，而且每個鏡頭都是精心設計過的，現場的來賓除了可以近距離欣賞到服飾各種動態之美，也可以透過各個螢幕補足每個不同角度的細節。而線上觀眾所欣賞到的，也是精密算計過的運鏡所呈現的結果，比如視線先跟著某個模特兒移動，隨後停格在安排好的對應大螢幕上欣賞細節，這樣的操作讓現場、線上觀眾所觀看的感覺基本上是很相似的，非常有趣。那些大小不同的螢幕呈現的畫面也都是配好的，才能和每位模特兒行動軌跡相襯，讓鏡頭的工作不再只是紀錄現場，而是整場秀現場創作的一部份。

Véronique Nichanian透露，2022夏季男裝系列主要表達了我們生活中的優雅、流動性和不斷變化的本質，還帶有一絲航海精神，目的在於鼓勵人們「出去走走」。大量輕鬆清新的色彩混搭中性調性像是亮黃、青瓷綠遇上大麻色、巧克力色、灰粉色等等，同時具備了活力與沉穩特質。還有一些像是曬過太陽褪色、漸層的效果，更顯生活化。材質方面，科技紙張布料的運用、Toilbright科技材質與棉質外套結合，增添細節變化，毛衣上的抽象印花可愛俏皮，雙層襯衫網眼上衣更是瀟灑有型。

配件方面，Bolide Skate Togo小牛皮包可以拎著提把也可以隨興當成手拿包使用，柔軟包身讓靈感來自絲巾、又有點像是滑板概念的底部設計得以展現。繩索和彈簧鉤釦腰帶幾乎貫穿全場，展現航海度假風，鞋型窄版的高筒帆布鞋看起來更加俐落。

毛衣上的抽象印花可愛俏皮。圖／愛馬仕提供
毛衣上的抽象印花可愛俏皮。圖／愛馬仕提供
劇場總監Cyril Teste在現場安排了多個不同大小的螢幕，用來呈現各種特寫，而且每個鏡頭都是精心設計過的。圖／達志影像
劇場總監Cyril Teste在現場安排了多個不同大小的螢幕，用來呈現各種特寫，而且每個鏡頭都是精心設計過的。圖／達志影像
2022夏季男裝系列主要表達了我們生活中的優雅、流動性和不斷變化的本質，還帶有一絲航海精神，目的在於鼓勵人們「出去走走」。圖／愛馬仕提供
2022夏季男裝系列主要表達了我們生活中的優雅、流動性和不斷變化的本質，還帶有一絲航海精神，目的在於鼓勵人們「出去走走」。圖／愛馬仕提供
Bolide Skate Togo小牛皮包可以拎著提把也可以隨興當成手拿包使用。圖／愛馬仕提供
Bolide Skate Togo小牛皮包可以拎著提把也可以隨興當成手拿包使用。圖／愛馬仕提供
創意總監Véronique Nichanian以明亮的配色、輕盈優雅的面料和剪裁，象徵著對未來的生活所擁有的滿滿期待。圖／愛馬仕提供
創意總監Véronique Nichanian以明亮的配色、輕盈優雅的面料和剪裁，象徵著對未來的生活所擁有的滿滿期待。圖／愛馬仕提供
大量輕鬆清新的色彩混搭中性調性像是亮黃、青瓷綠遇上大麻色、巧克力色、灰粉色等等，同時具備了活力與沉穩特質。圖／愛馬仕提供
大量輕鬆清新的色彩混搭中性調性像是亮黃、青瓷綠遇上大麻色、巧克力色、灰粉色等等，同時具備了活力與沉穩特質。圖／愛馬仕提供
大量輕鬆清新的色彩混搭中性調性像是亮黃、青瓷綠遇上大麻色、巧克力色、灰粉色等等，同時具備了活力與沉穩特質。圖／愛馬仕提供
大量輕鬆清新的色彩混搭中性調性像是亮黃、青瓷綠遇上大麻色、巧克力色、灰粉色等等，同時具備了活力與沉穩特質。圖／愛馬仕提供
本季也有一些像是曬過太陽褪色、漸層的配色效果。圖／愛馬仕提供
本季也有一些像是曬過太陽褪色、漸層的配色效果。圖／愛馬仕提供
2022夏季男裝系列主要表達了我們生活中的優雅、流動性和不斷變化的本質，還帶有一絲航海精神，目的在於鼓勵人們「出去走走」。圖／愛馬仕提供
2022夏季男裝系列主要表達了我們生活中的優雅、流動性和不斷變化的本質，還帶有一絲航海精神，目的在於鼓勵人們「出去走走」。圖／愛馬仕提供
愛馬仕再度與知名劇場總監Cyril Teste合作，精心計算過的運鏡，讓鏡頭的工作不再只是紀錄現場，而是整場秀現場創作的一部份。圖／愛馬仕提供
愛馬仕再度與知名劇場總監Cyril Teste合作，精心計算過的運鏡，讓鏡頭的工作不再只是紀錄現場，而是整場秀現場創作的一部份。圖／愛馬仕提供
大量輕鬆清新的色彩混搭中性調性像是亮黃、青瓷綠遇上大麻色、巧克力色、灰粉色等等，同時具備了活力與沉穩特質。圖／愛馬仕提供
大量輕鬆清新的色彩混搭中性調性像是亮黃、青瓷綠遇上大麻色、巧克力色、灰粉色等等，同時具備了活力與沉穩特質。圖／愛馬仕提供
2022夏季男裝系列主要表達了我們生活中的優雅、流動性和不斷變化的本質，還帶有一絲航海精神，目的在於鼓勵人們「出去走走」。圖／愛馬仕提供
2022夏季男裝系列主要表達了我們生活中的優雅、流動性和不斷變化的本質，還帶有一絲航海精神，目的在於鼓勵人們「出去走走」。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 模特兒

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