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封印解除！庫洛魔法使手杖造型icash2.0 6月29日會員搶先開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0，共有3款，首批預購將於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購。圖／愛金卡提供
庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0，共有3款，首批預購將於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購。圖／愛金卡提供

夢幻造型icash2.0再出招，這次是直擊少女心的庫洛魔法使，共有3款經典魔法手杖造型，感應時還會亮起燈光，首批預購將於6月29日早上11:00於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，每款限量10,000個，每個售價450元，粉絲們千萬別錯過！

「隱藏著黑暗力量的鑰匙呀，在我面前顯示你真正的力量，跟你定下約定的小櫻命令你，封印解除！」這句再熟悉不過的咒語，正是日本動漫作品「庫洛魔法使」中最關鍵的咒語。愛金卡公司這次特別推出「庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0」，外型不但和動畫裡魔法手杖一模一樣，感應時還會閃亮亮發光。共推出「封印之杖」、「星之杖」及「夢之杖」3種款式，除了首批預購將於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，網路平台也將緊接著於6月30日早上10:00開始販售。

而現在icash2.0也可以自動加值，2021年7月底前使用icash2.0連結icash Pay並開啟自動加值服務，還可享每筆自動加值金額5% OPEN POINT回饋（活動期間每月每戶上限150點/活動總上限10萬點）；2021年7月底前至統一時代百貨及夢時代購物中心指定餐飲櫃位使用icash Pay支付結帳，還可享消費不限金額10% OPEN POINT回饋；正值疫情期間，愛金卡公司也再次呼籲民眾，外出請確實配戴口罩，並盡早將手邊的icash2.0線上登記記名，除了不小心搞丟可以減少損失，還可以幫助疫調更順利。

庫洛魔法使造型icash2.0外型不但和動畫裡魔法手杖一模一樣，感應時還會閃亮亮發光。圖／愛金卡提供
庫洛魔法使造型icash2.0外型不但和動畫裡魔法手杖一模一樣，感應時還會閃亮亮發光。圖／愛金卡提供
庫洛魔法使造型icash2.0外型不但和動畫裡魔法手杖一模一樣，感應時還會閃亮亮發光。圖／愛金卡提供
庫洛魔法使造型icash2.0外型不但和動畫裡魔法手杖一模一樣，感應時還會閃亮亮發光。圖／愛金卡提供
庫洛魔法使造型icash2.0外型不但和動畫裡魔法手杖一模一樣，感應時還會閃亮亮發光。圖／愛金卡提供
庫洛魔法使造型icash2.0外型不但和動畫裡魔法手杖一模一樣，感應時還會閃亮亮發光。圖／愛金卡提供

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