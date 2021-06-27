封印解除！庫洛魔法使手杖造型icash2.0 6月29日會員搶先開賣

夢幻造型icash2.0再出招，這次是直擊少女心的庫洛魔法使，共有3款經典魔法手杖造型，感應時還會亮起燈光，首批預購將於6月29日早上11:00於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，每款限量10,000個，每個售價450元，粉絲們千萬別錯過！

「隱藏著黑暗力量的鑰匙呀，在我面前顯示你真正的力量，跟你定下約定的小櫻命令你，封印解除！」這句再熟悉不過的咒語，正是日本動漫作品「庫洛魔法使」中最關鍵的咒語。愛金卡公司這次特別推出「庫洛魔法使透明牌篇系列造型icash2.0」，外型不但和動畫裡魔法手杖一模一樣，感應時還會閃亮亮發光。共推出「封印之杖」、「星之杖」及「夢之杖」3種款式，除了首批預購將於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，網路平台也將緊接著於6月30日早上10:00開始販售。