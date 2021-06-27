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兩萬有找！女星都愛的YSL單車褲 居家、外出都時髦

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
海莉鮑德溫示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供
海莉鮑德溫示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供

在前幾季重新回到時尚舞台的單車褲，在今年又有新的材質加入！其中以Saint Laurent春夏的羅紋單車五分褲最受歡迎，包含韓國女星朴彩英ROSE、超模凱亞葛柏、好萊塢時尚指標海莉鮑德溫、《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉柯林斯和《歌喉讚》女星瑞貝爾威爾森都紛紛搶穿，示範如何把單車褲穿得時尚俐落又性感。

不同於大部分單車褲材質都採用尼龍或萊卡布料打造，Saint Laurent選擇以羅紋彈力平紋布製成單車褲，配彈性褲腰，增添穿著的舒適度，並在褲腳處鑲綴經典金色YSL標誌，低調簡約，也讓搭配的局限度更低，無論是正裝西裝風或運動休閒風都可以，配高跟鞋或運動鞋都好看。也因為材質方便活動，就算最近因為防疫都待在家，也可以當作做居家運動、伸展操時的穿搭，一衣多穿很超值！

顏色方面除了黑色，還有裸膚色可以選擇，同系列也推出相同材質的緊身上衣，還有以鴕鳥毛裝飾袖口的款式，更顯華麗。

黑色羅紋緊身綴鴕鳥毛上衣，38,950元。圖／Saint Laurent提供
黑色羅紋緊身綴鴕鳥毛上衣，38,950元。圖／Saint Laurent提供
裸膚色羅紋緊身單車褲，19,400元。圖／Saint Laurent提供
裸膚色羅紋緊身單車褲，19,400元。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供
YSL標誌裸膚色羅紋緊身上衣，40,000。圖／Saint Laurent提供
YSL標誌裸膚色羅紋緊身上衣，40,000。圖／Saint Laurent提供
YSL標誌黑色羅紋緊身上衣，40,000。圖／Saint Laurent提供
YSL標誌黑色羅紋緊身上衣，40,000。圖／Saint Laurent提供
莉莉柯林斯示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供
莉莉柯林斯示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供
超模凱亞葛柏示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供
超模凱亞葛柏示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供
朴彩英ROSE示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent春夏的羅紋單車五分褲是今年春夏人氣單品。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent春夏的羅紋單車五分褲是今年春夏人氣單品。圖／Saint Laurent提供
黑色羅紋緊身單車褲，19,400元。圖／Saint Laurent提供
黑色羅紋緊身單車褲，19,400元。圖／Saint Laurent提供
褲腳處鑲綴經典金色YSL標誌，低調簡約。圖／Saint Laurent提供
褲腳處鑲綴經典金色YSL標誌，低調簡約。圖／Saint Laurent提供
褲腳處鑲綴經典金色YSL標誌，低調簡約。圖／Saint Laurent提供
褲腳處鑲綴經典金色YSL標誌，低調簡約。圖／Saint Laurent提供
《歌喉讚》女星瑞貝爾威爾森示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／摘自IG
《歌喉讚》女星瑞貝爾威爾森示範Saint Laurent羅紋單車五分褲。圖／摘自IG

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