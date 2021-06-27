兩萬有找！女星都愛的YSL單車褲 居家、外出都時髦

在前幾季重新回到時尚舞台的單車褲，在今年又有新的材質加入！其中以Saint Laurent春夏的羅紋單車五分褲最受歡迎，包含韓國女星朴彩英ROSE、超模凱亞葛柏、好萊塢時尚指標海莉鮑德溫、《艾蜜莉在巴黎》女主角莉莉柯林斯和《歌喉讚》女星瑞貝爾威爾森都紛紛搶穿，示範如何把單車褲穿得時尚俐落又性感。

不同於大部分單車褲材質都採用尼龍或萊卡布料打造，Saint Laurent選擇以羅紋彈力平紋布製成單車褲，配彈性褲腰，增添穿著的舒適度，並在褲腳處鑲綴經典金色YSL標誌，低調簡約，也讓搭配的局限度更低，無論是正裝西裝風或運動休閒風都可以，配高跟鞋或運動鞋都好看。也因為材質方便活動，就算最近因為防疫都待在家，也可以當作做居家運動、伸展操時的穿搭，一衣多穿很超值！