之前從未開放過！TOD’S贊助羅馬競技場地下室修復完工

義大利時尚品牌TOD’S日前宣佈，贊助修復羅馬競技場的第二階段工程圓滿完成。這次歷時兩年多的時間，花費55,700小時施工，終於讓從未開放給觀眾的競技場地下室（Hypogea）可以更完整呈現在世人面前。

早在2011年，TOD’S就在羅馬及奧斯提亞安提卡考古區專員公署（Commissioner of the Archaeological area of Rome and Ostia Antica）與羅馬古蹟辦事處共同策劃下，全力支持並推行競技場修復工程，第一階段聚焦在競技場北面及南面外牆，從2013年動工到2016年完成。這次完工的修復工程第二階段於2018年12月展開，連同因配合全球防疫需要而停工的日子，施工日數長達781天。

第二階段工程主要針對與競技場下方的露天圓形劇場比例相同、佔地約半公頃的競技場地下室，由新成立的獨立機構Parco Archeologico del Colosseo監督進行，參與的技師網羅多名考古學家、修復師、建築師、工程師、測量師和建築工人，動員超過80人。整個區域由外牆和14個隔段分割出多條縱橫交錯的通道，中間的通道用作存放競技表演所需的機械和器材，文獻所示的最後公演日期是公元523年，之前從未對觀眾開放。修復面積共達15,000平方公尺，包括石塊充填防護、人字形嵌磚路面、原始馬賽克路面等等。