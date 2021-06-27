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迪士尼公主款手表 彩色寶石和剪影圖案好夢幻
以訂製婚戒聞名的日本珠寶品牌K.UNO，旗下的迪士尼聯名系列珠寶向來深受歡迎，除了承襲日系品牌一貫的纖細優雅，可愛童趣的造型更是讓許多女性立刻被圈粉的夢幻珠寶。品牌最新推出迪士尼公主系列手表Piece of Time，共有貝兒（美女與野獸）、樂佩公主（魔髮奇緣）、仙度瑞拉、愛麗兒（小美人魚）、茉莉（阿拉丁）5種款式，每款各9,700元。
手表的設計精巧適合亞洲女性纖細的手腕，以白蝶貝為表盤，12點鐘的位置鑲嵌代表每部作品的彩色寶石，中央以金色圖樣象徵各公主系列主題，例如仙度瑞拉中央的圖案就是代表系的南瓜馬車剪影，12點鐘鑲嵌的則是藍色的寶石；貝兒表款中央的金色剪影則是玫瑰圖案，搭配黃色寶石在12點鐘位置。表背皆刻有迪士尼公主的輪廓。
淑女風的細窄皮革表帶有棕色、米色、灰色、白色、藏青色等5種顏色，可依照個人的喜好享受自由搭配的樂趣。只要購買Piece of Time公主系列腕表，即附贈有可愛迪士尼公主LOGO的燙金裝飾專用表盒。防疫期間品牌也提供線上諮詢的服務，可安心選購。
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