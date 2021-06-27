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米其林一星LONGTAIL微醺空投包 許你一秒穿越到酒吧

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
LONGTAIL吧檯的西班牙幾何花磚，充滿殖民地風格。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL吧檯的西班牙幾何花磚，充滿殖民地風格。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

疫情三級警戒持續延長，以異國風味料理及創意調酒著名的米其林一星LONGTAIL，為一解消費者無法至餐廳酒吧小酌之憾，特別推出兩款「微醺空投包」組合（防疫價1680元／組，原價2280元），其中包括風味糖漿組、基酒、下酒菜；亦可單獨選購單一風味液基酒組（980元）及佐酒餐點336元起。

「熱帶風情」微醺空投包其中包含南洋風情的「粉紅胡椒香蘭葉糖漿」與台式辛香的「朝天椒九層塔糖漿」各一包、Bombay Gin 200毫升一瓶、越式肉派與伊比利火腿綜合拼盤，共可調四杯。

「夏夜微醺」微醺空投包其中包含大麥紫蘇風味液一包、Dewars威士忌200毫升一瓶、泰國Singha蘇打水一瓶，越式肉派、伊比利火腿綜合拼盤，一樣可調四杯。

如果不想要下酒菜，也可以單購3款風味液基酒組，自加基酒簡單即飲。

「粉紅胡椒香蘭葉糖漿組」包括二包180毫升風味液、Bombay Gin 200毫升一瓶，可調四杯。LONGTAIL以自製粉紅胡椒香蘭葉糖漿，融合鳳梨、檸檬汁，洋溢香蘭葉特有溫潤香氣與粉紅胡椒微帶果酸的辛香，90毫升加入琴酒30毫升及冰塊攪拌即可享用，亦可將基酒換成蘇打水成無酒精飲品，充滿南洋風情。

「朝天椒九層塔糖漿組」包括二包180毫升風味液、Bombay Gin 200毫升一瓶，可調四杯。LONGTAIL以自製九層塔糖漿加入朝天椒，以台灣百年老舖黑麻油拌炒，添加鳳梨汁調和，熟悉的台式三杯料理香氣，微辣刺激感中帶有鳳梨清新果香，90毫升加入琴酒30毫升及冰塊攪拌即可享用，多層次香料付予味蕾深刻記憶。

「大麥紫蘇糖漿組」包括一包180毫升風味液、Dewars威士忌200毫升一瓶、泰國Singha蘇打水一瓶，可調四杯。LONGTAIL由台灣生津止渴的麥茶發想，自製大麥紫蘇糖漿讓烘烤大麥的焦糖甜香交融紫蘇清新氣息，30毫升風味液加入威士忌30毫升、蘇打水80毫升及冰塊攪拌，風味沈穩尾韻甘甜，氣泡感為炎夏帶來沁涼口感。

此外，LONGTAIL主廚林明健為LONGTAIL微醺空投包貼心搭配兩款下酒菜，亦可單品選購。

「越式肉派、香蔥燒餅、自製醃菜」定價420元，八折嘗鮮價336元。林明健主廚將越式三明治（Banh mi）解構呈現；以法國傳統肉派（paté）取代一般越式三明治夾入的肉片，豬肉、雞肝及香料等製成肉派，香蔥燒餅切片烤至焦香，肉派塗抹酥香厚燒餅，堆疊魚鬆、佐自製醃菜，酸香爽口，最適合作為佐酒小菜。

「伊比利火腿綜合拼盤」 定價880元，八折嘗鮮價704元。拼盤中包含被譽為「世界最佳火腿」的伊比利去骨風乾前腿、西班牙經典臘腸、義大利辣味臘腸三種不同風味口感的冷肉拼盤及醃菜，無論搭配清爽風味或帶有香料層次的調酒均適宜。伊比利火腿呈現紅寶石色澤，被透明閃亮油脂包覆，豐郁脂香散發橡樹果實香氣，渾厚鹹香；使用伊比利黑豬與多種香料，經長時間熟成製成的西班牙臘腸，香氣濃郁，愈嚼愈香；義大利辣味臘腸香辣夠味，風味飽滿奔放。

LONGTAIL

•地址：台北市敦化南路二段174號

•電話訂購：02-2732-6616

•inline線上訂購：https://reurl.cc/O071GD

•取餐時間：週一至週日 11：30～20：00

「夏夜微醺」的大麥紫蘇糖漿調和威士忌、氣泡水，甘香爽口，搭配兩款下酒菜。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「夏夜微醺」的大麥紫蘇糖漿調和威士忌、氣泡水，甘香爽口，搭配兩款下酒菜。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「熱帶風情」包含粉紅胡椒香蘭葉、朝天椒九層塔兩款糖漿，加琴酒調和，充滿亞洲風情。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「熱帶風情」包含粉紅胡椒香蘭葉、朝天椒九層塔兩款糖漿，加琴酒調和，充滿亞洲風情。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL結合特製無酒精風味液、基酒、下酒菜推出「微醺空投包」1680元。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LONGTAIL結合特製無酒精風味液、基酒、下酒菜推出「微醺空投包」1680元。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
風味液加基酒或氣泡水、冰塊，輕鬆簡單在家自製香醇調酒。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
風味液加基酒或氣泡水、冰塊，輕鬆簡單在家自製香醇調酒。圖／LONGTAIL提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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