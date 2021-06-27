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2千多顆鑽石的閃亮仙人掌！DIOR有史以來首件男士珠寶
日前DIOR發表最新2022夏季男裝細粒，由品牌男裝創意總監Kim Jones與美國饒舌歌手Travis Scott聯袂打造，是品牌史無前例地交由音樂家打造的一個完整系列。而同時曝光的還有DIOR首度打造的男士高級珠寶作品，為獨一無二的高級珠寶，則是由Kim Jones首度與Dior Joaillerie珠寶創意總監Victoire de Castellane攜手，延伸Travis Scott的仙人掌主題。
Travis Scott親自配戴亮相的這條仙人掌項鍊，由34 顆珍珠串成，閃亮的仙人掌吊墜鑲嵌共鑲嵌2,219顆鑽石、6顆祖母綠寶石，並且開滿了彩色的琺瑯立體花朵。Travis Scott在接受外國媒體訪問時表示，這次的設計概念融合街頭與高級時裝兩種不同的概念，裡面融入許多他個人非常喜歡的元素，例如高級訂製服、以及閃亮的珠寶。
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