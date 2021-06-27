買1送1、哈根達斯伯爵63折！馬辣「渴愛純茶室」開幕

人手一杯的手搖飲，已然是台灣極具特色的街頭文化，近年更是透過裝潢、容器等變化，衍生出更為華麗的品牌個性。以鍋物吃到飽為主的「馬辣集團」，今夏正式進軍茶飲市場，自6月28日起推出首間手搖飲品牌「渴愛純茶室」，提供多樣化的茶飲選擇，並與哈根達斯合作推出新品。開幕期間，還會推出指定品項買1送1、限定茶品63折等優惠方案。

「渴愛純茶室」座落於台北車站商圈，預計於6月28日起試營運。店內主打具有台式浪漫的調和紅茶專賣店，全店以霓虹燈光貫穿，再搭配上短絨沙發座椅，營造出時尚又兼具復古懷舊氣息的迷幻感。

渴愛純茶室除了「純喝茶」之外，還透過配料延伸出奶香味、白拋拋擱幼綿綿、黑珍珠等系列，共計達26款。飲品標榜全部採小農契作茶葉，並且選用獸醫師親自駐廠把關、擁有生產履歷的鮮乳坊乳品。配料部份，珍珠使用古早味紅糖與蜂蜜慢煮，帶有蜂蜜的甘甜。至於奶蓋則使用法國鐵塔牌鮮奶油、澳洲Gippy Cream Cheese，經手工打發後再加入義大利進口西西里亞海鹽，藉此呈現最佳口感。包括有喝妖嬌-熟成紅茶、喝美麗-阿薩姆紅茶、喝古錐-伯爵紅茶、喝氣質-紅玉紅茶、喝高尚-大吉嶺紅茶等不同選擇，每杯35元起。

為慶祝新店開幕，7月5日～7月8日期間，推出指定品項買1送1（7月5日喝妖嬌-熟成紅茶、7月6日熟成拿鐵、7月7日熟成鮮珍奶、7月8日熟成奶蓋）。7月12日～7月18日，「渴愛奶蓋伯爵×哈根達斯雪糕」 原價175元，優惠價110元。7月19日：每週一指定品買1送1。

【渴愛純茶室】

地址：台北市中正區信陽街31號1樓