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襪子裡有秘密！C羅把女友、兒女照片「穿」在腿上

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。圖／摘自Twitter
C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。圖／摘自Twitter

歐洲國家杯進入16強淘汰賽，備受注目的葡萄牙即將在台灣時間明日凌晨三點對戰比利時，兩隊誰勝誰負還很難預測，可說是另一場硬仗。而葡萄牙隊長C羅雖然已經36歲，本屆也是他個人參與的第五次歐洲盃比賽，但無論在場內場外，球迷們對他的關注一如既往，從之前的可樂事件、得分創紀錄，到IG突破三億人追蹤等等話題都是新聞焦點。這幾天他雖然沒有比賽，但居然又有最新話題產生，這次則是跟他的女友和兒女有關。

原來C羅的女友喬治娜昨晚在IG限時動態po出C羅前幾日在球場上和法國前鋒本澤馬並肩行走的畫面，她特別圈起C羅腿部的細節，大家這才發現C羅在襪子裡穿的護脛上居然有兩人的甜蜜合照，而另一隻腳上則可以看到C羅的4個兒女。回想當天C羅以兩球罰球追平前伊朗傳奇Ali Daei保持的男子國際賽109顆進球紀錄，也讓葡萄牙在死亡之組最終得以第三名的資格闖入16強，現在發現護脛上的秘密，讓人忍不住聯想這可能是愛情和親情的力量加持的幸福結果。

其實C羅以往一直給人玩咖形象，二十幾歲的時候緋聞不斷，後來與俄羅斯超模伊蓮娜（布萊德利庫柏前女友、肯伊威斯特現在的緋聞女友）交往了五年多，當中還歷經C羅大兒子的誕生（母不詳）。和伊蓮娜分手後與現任女友喬治娜交往並訂婚，更透過代理孕母迎接龍鳳胎兒女，後來喬治娜也為他生了一名女兒，一家六口經常在IG溫馨合照，而外界普遍認為，喬治娜對所有孩子都視如己出的照顧，也是C羅決定要定下來的主因。

C羅一家六口。圖／摘自IG
C羅一家六口。圖／摘自IG
C羅一家六口。圖／摘自IG
C羅一家六口。圖／摘自IG
外界普遍認為，喬治娜對所有孩子都視如己出的照顧，也是C羅決定要定下來的主因。圖／摘自IG
外界普遍認為，喬治娜對所有孩子都視如己出的照顧，也是C羅決定要定下來的主因。圖／摘自IG
C羅與喬治娜感情穩定。圖／摘自IG、Twitter
C羅與喬治娜感情穩定。圖／摘自IG、Twitter
C羅和四個孩子。圖／摘自IG
C羅和四個孩子。圖／摘自IG
C羅的女友喬治娜特別圈起C羅腿部的細節，大家這才發現C羅在襪子裡穿的護脛上居然有兩人的甜蜜合照，而另一隻腳上則可以看到C羅的4個兒女。圖／摘自IG
C羅的女友喬治娜特別圈起C羅腿部的細節，大家這才發現C羅在襪子裡穿的護脛上居然有兩人的甜蜜合照，而另一隻腳上則可以看到C羅的4個兒女。圖／摘自IG
C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。圖／摘自Twitter
C羅在前幾日對戰法國的比賽中戴上有女友和孩子們照片的護脛。圖／摘自Twitter
C羅與喬治娜生的女兒（右）和透過代理孕母生的龍鳳胎女兒。圖／摘自IG
C羅與喬治娜生的女兒（右）和透過代理孕母生的龍鳳胎女兒。圖／摘自IG

葡萄牙 俄羅斯 分手

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