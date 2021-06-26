LOEWE春夏男裝誰能駕馭？有點失態、又有點可愛的「夜店風」

LOEWE已多季都運用印刷品的形式發布新作，有紙張的溫度、展覽的情調，2022春夏男裝系列持續以此形式發表，在篇幅之間傳達拋開現實、盼望未來及樂觀開懷的心情，創意總監Jonathan Anderson以德國畫家Florian Krewer的作品為靈感發想，雖不至於驚世駭俗，但嫵媚動人的剪裁，讓人想到已故巨星張國榮在演唱會上絕代風華的媚態。

LOEWE全新發布的2022春夏男裝，延續品牌的享樂主義，Jonathan Anderson筆下的造型既抽象又直接，將服裝變成畫布，用鮮艷飽滿的色彩來說故事，主題是「玩樂之夜」，創作靈感來自常駐紐約的德國畫家Florian Krewer，他的作品通常是偶然一瞬的勾勒，包括素描、畫作與攝影，夜黑、髒白、糖果粉紅、紫及藍色的常用色彩，加上筆觸線條也顯現他的個人特色，畫中人物看似自由自在、雜亂無章，卻散發著人生的矛盾與慾望。