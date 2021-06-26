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LOEWE春夏男裝誰能駕馭？有點失態、又有點可愛的「夜店風」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LOEWE發表以德國藝術家Florian Krewer作品為靈感的2022春夏系列男裝。圖／LOEWE提供
LOEWE發表以德國藝術家Florian Krewer作品為靈感的2022春夏系列男裝。圖／LOEWE提供

LOEWE已多季都運用印刷品的形式發布新作，有紙張的溫度、展覽的情調，2022春夏男裝系列持續以此形式發表，在篇幅之間傳達拋開現實、盼望未來及樂觀開懷的心情，創意總監Jonathan Anderson以德國畫家Florian Krewer的作品為靈感發想，雖不至於驚世駭俗，但嫵媚動人的剪裁，讓人想到已故巨星張國榮在演唱會上絕代風華的媚態。

LOEWE全新發布的2022春夏男裝，延續品牌的享樂主義，Jonathan Anderson筆下的造型既抽象又直接，將服裝變成畫布，用鮮艷飽滿的色彩來說故事，主題是「玩樂之夜」，創作靈感來自常駐紐約的德國畫家Florian Krewer，他的作品通常是偶然一瞬的勾勒，包括素描、畫作與攝影，夜黑、髒白、糖果粉紅、紫及藍色的常用色彩，加上筆觸線條也顯現他的個人特色，畫中人物看似自由自在、雜亂無章，卻散發著人生的矛盾與慾望。

他筆下的人生色相，就像夜遊人放縱的幻覺、扭曲的意念，轉化為服裝大衣背部生出來的金屬片或上衣的層層透明布塊；亮片動物印花、金屬片裝飾有著不經意的俗艷；多層挖空毛衣、油彩色抽繩褲等，都有強烈的存在感。此外，2022春夏也是Puzzle包款首次衍伸出柔軟手提包、迷你腰包，螢光粉紅及蘋果綠的LOEWE Anagram標誌緹花布作為捲蓋後背包設計，引誘歡悅與自由的心情。

LOEWE 2022春夏散發品牌始終保有的純真態度。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022春夏散發品牌始終保有的純真態度。圖／LOEWE提供
夜行動物的螢光色系，是LOEWE 2022春夏男裝的面貌之一。圖／LOEWE提供
夜行動物的螢光色系，是LOEWE 2022春夏男裝的面貌之一。圖／LOEWE提供
德國藝術家Florian Krewer的隨筆素描。圖／LOEWE提供
德國藝術家Florian Krewer的隨筆素描。圖／LOEWE提供
工匠打造品牌經典Puzzle系列包款。圖／LOEWE提供
工匠打造品牌經典Puzzle系列包款。圖／LOEWE提供
2022春夏男裝系列仍以印刷品的形式發表。圖／LOEWE提供
2022春夏男裝系列仍以印刷品的形式發表。圖／LOEWE提供
不經意的俗豔，成為LOEWE 2022春夏男裝不思議的撩人風情。圖／LOEWE提供
不經意的俗豔，成為LOEWE 2022春夏男裝不思議的撩人風情。圖／LOEWE提供
飄忽、流暢的層層薄紗造型，讓人想起巨星張國榮的舞台魅力。圖／LOEWE提供
飄忽、流暢的層層薄紗造型，讓人想起巨星張國榮的舞台魅力。圖／LOEWE提供
德國藝術家Florian Krewer的畫作。圖／LOEWE提供
德國藝術家Florian Krewer的畫作。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022春夏男裝如夢似幻，充滿著想像的色彩。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022春夏男裝如夢似幻，充滿著想像的色彩。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022春夏男裝的創作靈感，來自德國畫家Florian Krewer的作品。圖／LOEWE提供
LOEWE 2022春夏男裝的創作靈感，來自德國畫家Florian Krewer的作品。圖／LOEWE提供
德國藝術家Florian Krewer的攝影作品。圖／LOEWE提供
德國藝術家Florian Krewer的攝影作品。圖／LOEWE提供
LOEWE Anagram標誌緹花布是捲蓋後背包的面料設計。圖／LOEWE提供
LOEWE Anagram標誌緹花布是捲蓋後背包的面料設計。圖／LOEWE提供
2022春夏男裝首度推出Puzzle的腰包款式。圖／LOEWE提供
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