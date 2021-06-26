聽新聞
test
0:00 / 0:00
遠景照片只看見大長腿！李敏鎬背LV三合一信差包 300萬粉絲按讚
在海外也擁有高人氣的李敏鎬，IG粉絲數僅次於BLACKPINK和BTS，擁有2,461萬追蹤數，日前他拎了全新的LV Trio信差包，也就是傳說中總是在缺貨的「三合一」新包款，前往百樂達斯城（Paradise City）巡視自己的周邊商品，貼出照片就獲得了287讚、超過3萬則留言，其中一張遠景拍攝的照片，再次秀出了歐巴的驚人大長腿。
李敏鎬去巡店的專屬玩偶小獅子Minomi曾經出現在韓劇《The King：永遠的君主》，但其實Minomi最早出現在2010年韓劇《個人取向》裡，劇中孫藝珍就常常去李敏鎬房間和Minomi說話，近期李敏鎬的經紀公司也發布了他和Minomi的合照。李敏鎬拍照的百樂達斯城位在仁川機場附近，占地9萬坪，結合酒店、博弈、會展中心、SPA、室內樂園、購物中心、藝廊等設施，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）也曾在區內的時髦夜店CHROMA舉行首爾2020早春秀後派對。
李敏鎬身上的LV Trio石灰色信差袋延續了三合一包款的面貌，以Damier Salt帆布製造，創作出褪色效果，包括一個大型主袋、可拆式拉鍊口袋及獨立零錢袋，可分開使用，牛皮飾邊增加奢華感；另有深灰色的類似款，以Monogram Eclipse帆布及相應的Monogram Eclipse Reverse塗層帆布製成，或是紮染風格的Monogram漸層印花款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言