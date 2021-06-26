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遠景照片只看見大長腿！李敏鎬背LV三合一信差包 300萬粉絲按讚

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
李敏鎬詮釋LV Trio石灰色Damier Salt信差袋。圖／取自IG
李敏鎬詮釋LV Trio石灰色Damier Salt信差袋。圖／取自IG

在海外也擁有高人氣的李敏鎬，IG粉絲數僅次於BLACKPINK和BTS，擁有2,461萬追蹤數，日前他拎了全新的LV Trio信差包，也就是傳說中總是在缺貨的「三合一」新包款，前往百樂達斯城（Paradise City）巡視自己的周邊商品，貼出照片就獲得了287讚、超過3萬則留言，其中一張遠景拍攝的照片，再次秀出了歐巴的驚人大長腿。

李敏鎬去巡店的專屬玩偶小獅子Minomi曾經出現在韓劇《The King：永遠的君主》，但其實Minomi最早出現在2010年韓劇《個人取向》裡，劇中孫藝珍就常常去李敏鎬房間和Minomi說話，近期李敏鎬的經紀公司也發布了他和Minomi的合照。李敏鎬拍照的百樂達斯城位在仁川機場附近，占地9萬坪，結合酒店、博弈、會展中心、SPA、室內樂園、購物中心、藝廊等設施，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）也曾在區內的時髦夜店CHROMA舉行首爾2020早春秀後派對。

李敏鎬身上的LV Trio石灰色信差袋延續了三合一包款的面貌，以Damier Salt帆布製造，創作出褪色效果，包括一個大型主袋、可拆式拉鍊口袋及獨立零錢袋，可分開使用，牛皮飾邊增加奢華感；另有深灰色的類似款，以Monogram Eclipse帆布及相應的Monogram Eclipse Reverse塗層帆布製成，或是紮染風格的Monogram漸層印花款。

李敏鎬同款LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，76,000元。圖／取自LV官網
李敏鎬同款LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，76,000元。圖／取自LV官網
李敏鎬背LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，和超過2公尺高的巨型Minomi合照。圖／取自IG
李敏鎬背LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，和超過2公尺高的巨型Minomi合照。圖／取自IG
李敏鎬同款LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，76,000元。圖／取自LV官網
李敏鎬同款LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，76,000元。圖／取自LV官網
日前李敏鎬經紀公司才po出他與Minomi的合照。圖／取自IG
日前李敏鎬經紀公司才po出他與Minomi的合照。圖／取自IG
李敏鎬同款LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，76,000元。圖／取自LV官網
李敏鎬同款LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，76,000元。圖／取自LV官網
日前李敏鎬經紀公司才po出他與Minomi的合照。圖／取自IG
日前李敏鎬經紀公司才po出他與Minomi的合照。圖／取自IG
LV Trio紮染風格Monogram信差袋，91,000元。圖／取自LV官網
LV Trio紮染風格Monogram信差袋，91,000元。圖／取自LV官網
李敏鎬詮釋LV Trio石灰色Damier Salt信差袋。圖／取自IG
李敏鎬詮釋LV Trio石灰色Damier Salt信差袋。圖／取自IG
李敏鎬詮釋LV Trio石灰色Damier Salt信差袋。圖／取自IG
李敏鎬詮釋LV Trio石灰色Damier Salt信差袋。圖／取自IG
李敏鎬同款LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，76,000元。圖／取自LV官網
李敏鎬同款LV Trio石灰色Damier Salt信差袋，76,000元。圖／取自LV官網
遠景只見李敏鎬的驚人大長腿。圖／取自IG
遠景只見李敏鎬的驚人大長腿。圖／取自IG

LV

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