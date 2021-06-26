遠景照片只看見大長腿！李敏鎬背LV三合一信差包 300萬粉絲按讚

在海外也擁有高人氣的李敏鎬，IG粉絲數僅次於BLACKPINK和BTS，擁有2,461萬追蹤數，日前他拎了全新的LV Trio信差包，也就是傳說中總是在缺貨的「三合一」新包款，前往百樂達斯城（Paradise City）巡視自己的周邊商品，貼出照片就獲得了287讚、超過3萬則留言，其中一張遠景拍攝的照片，再次秀出了歐巴的驚人大長腿。

李敏鎬去巡店的專屬玩偶小獅子Minomi曾經出現在韓劇《The King：永遠的君主》，但其實Minomi最早出現在2010年韓劇《個人取向》裡，劇中孫藝珍就常常去李敏鎬房間和Minomi說話，近期李敏鎬的經紀公司也發布了他和Minomi的合照。李敏鎬拍照的百樂達斯城位在仁川機場附近，占地9萬坪，結合酒店、博弈、會展中心、SPA、室內樂園、購物中心、藝廊等設施，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）也曾在區內的時髦夜店CHROMA舉行首爾2020早春秀後派對。