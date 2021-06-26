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DIOR與「神級潮人」聯名2022夏季男裝　南柱赫遠端看秀

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
泰劇《只因我們天生一對》爆紅的超強男男CP之中的Win。圖／DIOR提供
泰劇《只因我們天生一對》爆紅的超強男男CP之中的Win。圖／DIOR提供

DIOR MEN 2022夏季請來「神級潮流偶像」Travis Scott合作，也等同是向未來的銷量下了雪片般的訂單，炙手可熱的Travis Scott出生於德州，身兼饒舌歌手、音樂製作人並創建唱片公司Cactus Jack，因此本系列也被賦予「Cactus Jack Dior」的主題名稱。

29歲的Travis Scott對街頭流行的影響力，致使他成為精品、運動品牌找上門聯名的搶手人物，這次和DIOR男裝藝術總監Kim Jones的合作亦備受矚目。大秀場地的天花板由650平方公尺的LED燈變換色彩，伸展台上共有27個雕塑藝術，包括4座巨型仙人掌、12個蘑菇及11朵玫瑰，最高的仙人掌裝置高達4.3公尺，這是為了緬懷迪奧先生於1947年首次躍上美國時裝舞台，首訪之地就是德州，他震懾於大峽谷、沙漠的地景而感嘆這是「對生命的熱忱及自信的冀求」，因此錦葵紫、土褐色、開心果綠與湖水藍，也成為本季男裝的場景與服裝色彩。

經典的法式Toile de Jouy印花重新演繹為Toile de Cactus（仙人掌）的沙漠風情，法式印花則轉換成為紳裝上的花邊刺繡裝飾（Soutache），高腰、窄身、喇叭褲、合身大衣的剪裁，勾勒出1956年由迪奧先生設計的箭形（Arrow）服裝輪廓，顯得修長優雅；Tailleur Oblique單釦斜裁西裝和運動裝束形成強烈對比，上衣用仿舊水洗的效果呈現猶如巡迴演唱會紀念T恤般的造型，並飾有刺繡、手繪圖騰，Dior標誌性符碼透過Travis Scott手繪重塑，包括休士頓的地形測繪圖、Cactus Jack商標或Dior歷史檔案中的圖樣，都成為點綴包款、皮革夾克的補丁徽章。

Dior Oblique圖騰也重組成JACK字樣，源自1960年品牌歷史典藏中的鑽石標誌經重新演繹成緹花圖案；以滑板鞋為靈感的全新運動鞋，其傾斜的鞋底讓人聯想起1990年代的前身設計；繫帶涼鞋帶著游牧情懷，結合多樣奢華面料及材質。由Stephen Jones打造的全新帽飾，則將法式漁夫帽（Bob）、美式毛帽（Beanie）結合，煥發新貌；而2022春夏也是Kim Jones首度與Dior Joaillerie珠寶創意總監Victoire de Castellane共同創作，設計綻放寶石光彩的仙人掌項鍊。韓星南柱赫、世勛還有演技新秀李宰旭，以及橫濱流星、泰劇《只因我們天生一對》爆紅的超強男男CP Bright和Win、凱特摩絲母女（Kate Moss、Lila Moss）、羅伯派汀森（Robert Pattison）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid），都遠端觀賞這場話題性十足的大秀直播。

泰劇《只因我們天生一對》爆紅的超強男男CP之中的Bright。圖／DIOR提供
泰劇《只因我們天生一對》爆紅的超強男男CP之中的Bright。圖／DIOR提供
DIOR MEN 2022夏季男裝流暢而修長。圖／DIOR提供
DIOR MEN 2022夏季男裝流暢而修長。圖／DIOR提供
凱特摩絲是DIOR MEN 2022夏季看秀嘉賓之一。圖／DIOR提供
凱特摩絲是DIOR MEN 2022夏季看秀嘉賓之一。圖／DIOR提供
橫濱流星觀賞DIOR MEN大秀直播。圖／DIOR提供
橫濱流星觀賞DIOR MEN大秀直播。圖／DIOR提供
大秀場景共有27個雕塑藝術，包括4座巨型仙人掌、12個蘑菇及11朵玫瑰，最高的仙人掌裝置高達4.3公尺。圖／DIOR提供
大秀場景共有27個雕塑藝術，包括4座巨型仙人掌、12個蘑菇及11朵玫瑰，最高的仙人掌裝置高達4.3公尺。圖／DIOR提供
襯托喇叭褲的流線線條、合身大衣剪裁，勾勒1956年由迪奧先生設計的修長箭形輪廓。圖／DIOR提供
襯托喇叭褲的流線線條、合身大衣剪裁，勾勒1956年由迪奧先生設計的修長箭形輪廓。圖／DIOR提供
DIRO 2022夏季男裝與銷售保證的潮人Travis Scott聯手創作。圖／DIOR提供
DIRO 2022夏季男裝與銷售保證的潮人Travis Scott聯手創作。圖／DIOR提供
年僅23歲的韓星李宰旭前景看好，獲邀看秀成為時尚新鮮人。圖／DIOR提供
年僅23歲的韓星李宰旭前景看好，獲邀看秀成為時尚新鮮人。圖／DIOR提供
凱特摩絲的女兒Lila Moss最近曝光率頗高。圖／DIOR提供
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男柱赫、羅伯派汀森、橫濱流星都是遠端看秀的嘉賓。圖／DIOR提供
男柱赫、羅伯派汀森、橫濱流星都是遠端看秀的嘉賓。圖／DIOR提供
貝拉哈蒂德成為看秀嘉賓當中的性感風景。圖／DIOR提供
貝拉哈蒂德成為看秀嘉賓當中的性感風景。圖／DIOR提供
羅伯派汀森身穿休閒白色西裝，相當顯眼。圖／DIOR提供
羅伯派汀森身穿休閒白色西裝，相當顯眼。圖／DIOR提供
Dior Oblique圖騰透過Travis Scott手繪重塑，組成JACK字樣。圖／DIOR提供
Dior Oblique圖騰透過Travis Scott手繪重塑，組成JACK字樣。圖／DIOR提供
經典Toile de Jouy印花在本季重新演繹為仙人掌風情。圖／DIOR提供
經典Toile de Jouy印花在本季重新演繹為仙人掌風情。圖／DIOR提供
DIOR 2022夏季男裝發表的遠端看秀名人南柱赫。圖／DIOR提供
DIOR 2022夏季男裝發表的遠端看秀名人南柱赫。圖／DIOR提供
美國西部大峽谷與沙漠，在陽光照耀下的錦葵紫、土褐色、開心果綠、螢光綠等變換為男裝的色彩表現。圖／DIOR提供
美國西部大峽谷與沙漠，在陽光照耀下的錦葵紫、土褐色、開心果綠、螢光綠等變換為男裝的色彩表現。圖／DIOR提供
世勛獲邀觀賞DIOR MEN 2022夏季作品發表。圖／DIOR提供
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Dior 德州

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