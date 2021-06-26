DIOR與「神級潮人」聯名2022夏季男裝　南柱赫遠端看秀

DIOR MEN 2022夏季請來「神級潮流偶像」Travis Scott合作，也等同是向未來的銷量下了雪片般的訂單，炙手可熱的Travis Scott出生於德州，身兼饒舌歌手、音樂製作人並創建唱片公司Cactus Jack，因此本系列也被賦予「Cactus Jack Dior」的主題名稱。

29歲的Travis Scott對街頭流行的影響力，致使他成為精品、運動品牌找上門聯名的搶手人物，這次和DIOR男裝藝術總監Kim Jones的合作亦備受矚目。大秀場地的天花板由650平方公尺的LED燈變換色彩，伸展台上共有27個雕塑藝術，包括4座巨型仙人掌、12個蘑菇及11朵玫瑰，最高的仙人掌裝置高達4.3公尺，這是為了緬懷迪奧先生於1947年首次躍上美國時裝舞台，首訪之地就是德州，他震懾於大峽谷、沙漠的地景而感嘆這是「對生命的熱忱及自信的冀求」，因此錦葵紫、土褐色、開心果綠與湖水藍，也成為本季男裝的場景與服裝色彩。

經典的法式Toile de Jouy印花重新演繹為Toile de Cactus（仙人掌）的沙漠風情，法式印花則轉換成為紳裝上的花邊刺繡裝飾（Soutache），高腰、窄身、喇叭褲、合身大衣的剪裁，勾勒出1956年由迪奧先生設計的箭形（Arrow）服裝輪廓，顯得修長優雅；Tailleur Oblique單釦斜裁西裝和運動裝束形成強烈對比，上衣用仿舊水洗的效果呈現猶如巡迴演唱會紀念T恤般的造型，並飾有刺繡、手繪圖騰，Dior標誌性符碼透過Travis Scott手繪重塑，包括休士頓的地形測繪圖、Cactus Jack商標或Dior歷史檔案中的圖樣，都成為點綴包款、皮革夾克的補丁徽章。