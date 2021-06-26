跟著Harry Winston過夏夜！超美萬花筒時計繁華Anytime

每到夏天，浪漫的海風、沙灘邊盛大綻放的煙火，總讓人著迷。煙火的迷人之處，就在於宛如萬花筒般的燦爛視覺，稍縱即逝。但想掌握永不停歇的煙火？明星的珠寶商、「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）則推出Kaleidoscope系列腕表，透過寶石的色澤鑲嵌，營造出宛如煙火般絢麗的萬花筒視覺，繁華、時時刻刻。

Premier系列萬花筒Kaleidoscope 36毫米自動腕表，跳脫傳統對於珍珠在色彩上的刻板印象、以及傳統運用寶石的鑲嵌方式：白色、綠松石色及藍色的蛋面珍珠母貝、經過白色微珠打磨珍珠母貝飾件，以及圓形明亮式切工鑽石，被以宛如教堂馬賽克拼接的方式，組成一幅又一幅綺麗、對稱、幾何的寶石馬賽克。面盤中的寶石光潔而圓潤，殊異的色彩和諧而雅緻，透過線條與形狀的重複排序與組合，像是由時間組合而成的萬花筒幻境。使用自動上鍊機械機芯，單價自133萬元起，搭配自動上鍊機械機芯。