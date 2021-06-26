換上藝術感滿點的包裝！肌膚之鑰激光瓶在家養出仙女光

因為疫情待在家，當然要對自己更好，女人要要懂得好好保養，肌膚之鑰與法國手繪藝術家二人組Alex & Marine合作，推出「璀璨」限量版商品，包括經典明星商品激光瓶，以及精萃光采系列，都換上全新包裝，讓大家保養時，還能修養藝術氣息。

璀璨限量版包裝，創作靈感來自「光采」，代表光的折射、線條的迷人，Alex & Marine表示，創作時，希望圖案能從心中散發出光采能量，象徵未來的嶄新與重生希望。

肌膚之鑰最明星的產品就是暱稱激光瓶的精萃光采激光晶露，也是精萃光采系列保養的第一步，激光瓶中含有光采智能復合物，幫助肌膚自我修復，並讓肌膚透亮有光澤，搭配三色海藻精華，讓肌膚回到最佳狀態。