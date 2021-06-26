快訊

Delta變種病毒入侵 澳洲雪梨封城2周防疫

打疫苗「穩比快重要」 柯文哲：北市莫德納7月2日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換上藝術感滿點的包裝！肌膚之鑰激光瓶在家養出仙女光

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
肌膚之鑰精萃光采激光晶露／75ml／11,500元。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰精萃光采激光晶露／75ml／11,500元。圖／肌膚之鑰提供

因為疫情待在家，當然要對自己更好，女人要要懂得好好保養，肌膚之鑰與法國手繪藝術家二人組Alex & Marine合作，推出「璀璨」限量版商品，包括經典明星商品激光瓶，以及精萃光采系列，都換上全新包裝，讓大家保養時，還能修養藝術氣息。

璀璨限量版包裝，創作靈感來自「光采」，代表光的折射、線條的迷人，Alex & Marine表示，創作時，希望圖案能從心中散發出光采能量，象徵未來的嶄新與重生希望。

肌膚之鑰最明星的產品就是暱稱激光瓶的精萃光采激光晶露，也是精萃光采系列保養的第一步，激光瓶中含有光采智能復合物，幫助肌膚自我修復，並讓肌膚透亮有光澤，搭配三色海藻精華，讓肌膚回到最佳狀態。

接下來能使用柔潤／淨透保濕露，加強肌膚水分補充，最後使用日間防護／夜間修護精華乳（霜），強化肌膚智能，全天候呵護肌膚。

肌膚之鑰精萃光采系列，推出璀璨限量版。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰精萃光采系列，推出璀璨限量版。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰精萃光采系列，推出璀璨限量版。圖／肌膚之鑰提供
肌膚之鑰精萃光采系列，推出璀璨限量版。圖／肌膚之鑰提供

疫情 法國

延伸閱讀

居家抗疫「洗澡很重要」！3招洗出自然、益生態美肌

拯救口罩痘痘肌！藥妝推最強精華 在家保養煥膚雞蛋肌

迪麗熱巴幼年舊照曝光「深邃五官+巴掌臉」天生美貌獲認證！公開陸劇女神近舊照對比

「她的素顏比我的未來更耀眼」！申世景透亮美肌獲盛讚，靠「養顏美食」讓肌膚隨時自帶光芒

相關新聞

跟著Harry Winston過夏夜！超美萬花筒時計繁華Anytime

每到夏天，浪漫的海風、沙灘邊盛大綻放的煙火，總讓人著迷。煙火的迷人之處，就在於宛如萬花筒般的燦爛視覺，稍縱即逝。但想掌握...

換上藝術感滿點的包裝！肌膚之鑰激光瓶在家養出仙女光

因為疫情待在家，當然要對自己更好，女人要要懂得好好保養，肌膚之鑰與法國手繪藝術家二人組Alex & Marine合作，推...

居家抗疫「洗澡很重要」！3招洗出自然、益生態美肌

面對疫情，以及生活周遭各種病毒與細菌，做好清潔相對重要，不只是要常洗手，洗澡也是很重要的步驟。但高溫帶來的流汗，還有各種...

220周年快樂！Breguet發明陀飛輪 註記鐘表史經典一頁

對220年的6月26日，或許對多數人而言是平凡無奇的一日，但對高級鐘表的收藏家與愛好者，卻是值得記憶的關鍵一日。1801...

新香到！Jo Malone櫻花香水粉嫩、diptyque香膏高質感

疫情煩悶的時期，用什麼來療癒身心呢？香氛可說是疫情下最能安定人心的物品之一，各種不同的香氛，讓大家在居家空間，都能有一種...

Nike Air Force 1將有21款新色！LV春夏男裝層次豐富 黑色電影好炫

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022春夏男裝，以一場黑色電影拉開序幕，樺樹林的場景、日式格鬥場面，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。