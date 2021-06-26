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220周年快樂！Breguet發明陀飛輪 註記鐘表史經典一頁

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Breguet 2018年的Classique Tourbillon Extra-Thin Automatic腕表，以3毫米的超薄陀飛輪豐厚了美學的深度。圖 / 寶璣提供。
Breguet 2018年的Classique Tourbillon Extra-Thin Automatic腕表，以3毫米的超薄陀飛輪豐厚了美學的深度。圖 / 寶璣提供。

對220年的6月26日，或許對多數人而言是平凡無奇的一日，但對高級鐘表的收藏家與愛好者，卻是值得記憶的關鍵一日。1801年6月26日，製表師Abraham-Louis Breguet為其所發明的一項機械裝置申請了專利，這項專利在220年後的今日，已從小眾的高價精品收藏進入普羅大眾文化，也是在220年後的今日，鐘表品牌寶璣（Breguet）邀請全世界的收藏家，一同重新追憶「陀飛輪（tourbillon）」的盛大問世。

即便在200多年發明了陀飛輪、即便Abraham-Louis Breguet早已辭世，現代的寶璣仍持續在結構、技術、材料使用上展現銳意精進。例如2007年的Classique Tourbillon Messidor 5335，將陀飛輪固定在兩片透明水晶片中，創造了懸浮視覺；又像2010年的Tradition Tourbillon Fuseé 7047，使用扁平的矽游絲，抗磁特性為陀飛輪的精密走時再添助攻效益；而2018年Classique Tourbillon Extra-Thin Automatic則以鈦金屬的活動框架，成功消去了厚度，以3毫米的超薄陀飛輪，豐厚了美學的深度。

更有甚者，正因為寶璣大師在220年前的申請專利，造就了今日高級鐘表產業的百花齊放。例如雅典（Ulysse Nardin）的Freak X Dazzle腕表，使用條狀的卡羅素機芯，同樣為抵抗地心引力對機芯的影響，與陀飛輪有異曲同工之妙；羅杰杜彼的Excalibur Glow Me Up腕表，則嘗試在視覺上展現不羈色彩：表圈鑲嵌的60顆長方形切割鑽石凹槽中填入了Super-Luminova夜光塗料，因而在夜間將變身一只七彩的螢光陀飛輪。

Arnold & Son的超薄陀飛輪龍鳳戲珠腕表，則藉特殊礦石的面盤，以及「龍鳳搶珠」的金雕工法和寓意，東西合併之外，也象徵時間的永恆流轉，藉陀飛輪的工藝之美、生生不息。

ARNOLD&SON的超薄陀飛輪龍鳳戲珠腕表，以「龍鳳搶珠」的金雕工法和寓意，結合陀飛輪的工藝之美、生生不息。圖 / Arnold & Son提供。
ARNOLD&SON的超薄陀飛輪龍鳳戲珠腕表，以「龍鳳搶珠」的金雕工法和寓意，結合陀飛輪的工藝之美、生生不息。圖 / Arnold & Son提供。
一代製表大師Abraham-Louis Breguet在220年前為其發明的陀飛輪申請專利，造就今日高級鐘表創意的百花齊放。圖 / 寶璣提供。
一代製表大師Abraham-Louis Breguet在220年前為其發明的陀飛輪申請專利，造就今日高級鐘表創意的百花齊放。圖 / 寶璣提供。
雅典（Ulysse Nardin）的Freak X Dazzle腕表，使用條狀的卡羅素機芯，同樣為抵抗地心引力對機芯的影響，與陀飛輪有異曲同工之妙。圖 / 雅典Ulysse Nardin提供。
雅典（Ulysse Nardin）的Freak X Dazzle腕表，使用條狀的卡羅素機芯，同樣為抵抗地心引力對機芯的影響，與陀飛輪有異曲同工之妙。圖 / 雅典Ulysse Nardin提供。
2010年的Tradition Tourbillon Fuseé 7047，使用扁平的矽游絲，抗磁特性為陀飛輪的精密走時再添助攻效益。圖 / 寶璣提供。
2010年的Tradition Tourbillon Fuseé 7047，使用扁平的矽游絲，抗磁特性為陀飛輪的精密走時再添助攻效益。圖 / 寶璣提供。
Roger Dubis在表圈鑲嵌了60顆長方形切割鑽石並在凹槽中填入Super-Luminova夜光塗料，因而在夜間將變身一只高彩的夜光陀飛輪。圖 / Roger Dubuis提供。
Roger Dubis在表圈鑲嵌了60顆長方形切割鑽石並在凹槽中填入Super-Luminova夜光塗料，因而在夜間將變身一只高彩的夜光陀飛輪。圖 / Roger Dubuis提供。

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