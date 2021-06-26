好評「罐裝化」！臺虎精釀「霧裡探花」罐裝外帶新上市

※飲酒過量，害人害己。

未知的時刻，人心總是浮動。但曖昧也有曖昧的況味，就因模糊難辨、未定界線，產生了不受拘束的種種可能。本地啤酒品牌臺虎精釀將原本在門市以汲飲式（draft）販售、頗受好評的「霧裡探花（Mistery World Juicy Hazy IPA）」口味罐裝化，加上霧黑流動的視覺，宛如水氣湍流，成為兼顧美味與美型的微醺之選。

該款Hazy Session IPA共使用包含Citra、Mosaic、Galaxy三種啤酒花，具有飽滿的熱帶果香。釀造過程中再加入小麥與燕麥，因而打造出清爽卻不單薄的混濁酒體，酒感滑順而輕盈。根據官方新聞指出，「前段是奔放的熱帶水果風味，接著是來自酵母的水果酯香，與淡雅的松針氣息交織。」而5.5%的酒精濃度，風味則以柑橘、蜜桃、滑順易飲為特色。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

由於採少批量生產，全省販售外帶門市將包含但不限於雙北的啜飲室大安、啜飲室Landmark、Driftwood 西門町、You&Me牛肉麵Bar、上層發酵Top Fermenting精釀啤酒專賣店、川味麵典，桃竹苗地區的愛啤精釀啤酒專賣（IBeer Craft Beer Store）、新埔七街咖啡小酒館（Hop In Taproom），中部則有啜飲室台中、霧樂家釀（Wuller Homebrew Supply），南部有啤酒瘋Beer Bee啤酒專賣店、House Pasta & Coffee，東部則為名酒洋行，皆為罐裝外帶。

同時針對防疫在家不出門的品飲客，臺虎精釀也提供了「黑虎宅速配」服務，針對特定品項推出12瓶免運服務，但須確認年滿18歲以上。外帶、外送？微醺各有選擇。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。