快訊

直播／今日新增78例本土、13例死亡 解隔離人數達75.1%

MLB／大谷翔平轟到「貓道」 麥登說在光芒9年沒看過

好評「罐裝化」！臺虎精釀「霧裡探花」罐裝外帶新上市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
包含9.99多款長銷型啤酒調酒，也能使用臺虎精釀的「黑虎宅速配」服務。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
包含9.99多款長銷型啤酒調酒，也能使用臺虎精釀的「黑虎宅速配」服務。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

未知的時刻，人心總是浮動。但曖昧也有曖昧的況味，就因模糊難辨、未定界線，產生了不受拘束的種種可能。本地啤酒品牌臺虎精釀將原本在門市以汲飲式（draft）販售、頗受好評的「霧裡探花（Mistery World Juicy Hazy IPA）」口味罐裝化，加上霧黑流動的視覺，宛如水氣湍流，成為兼顧美味與美型的微醺之選。

該款Hazy Session IPA共使用包含Citra、Mosaic、Galaxy三種啤酒花，具有飽滿的熱帶果香。釀造過程中再加入小麥與燕麥，因而打造出清爽卻不單薄的混濁酒體，酒感滑順而輕盈。根據官方新聞指出，「前段是奔放的熱帶水果風味，接著是來自酵母的水果酯香，與淡雅的松針氣息交織。」而5.5%的酒精濃度，風味則以柑橘、蜜桃、滑順易飲為特色。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

由於採少批量生產，全省販售外帶門市將包含但不限於雙北的啜飲室大安、啜飲室Landmark、Driftwood 西門町、You&Me牛肉麵Bar、上層發酵Top Fermenting精釀啤酒專賣店、川味麵典，桃竹苗地區的愛啤精釀啤酒專賣（IBeer Craft Beer Store）、新埔七街咖啡小酒館（Hop In Taproom），中部則有啜飲室台中、霧樂家釀（Wuller Homebrew Supply），南部有啤酒瘋Beer Bee啤酒專賣店、House Pasta & Coffee，東部則為名酒洋行，皆為罐裝外帶。

同時針對防疫在家不出門的品飲客，臺虎精釀也提供了「黑虎宅速配」服務，針對特定品項推出12瓶免運服務，但須確認年滿18歲以上。外帶、外送？微醺各有選擇。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

同時針對防疫在家不出門的品飲客，臺虎精釀也提供了「黑虎宅速配」服務，針對特定品項推出12瓶免運服務，但須確認年滿18歲以上。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
同時針對防疫在家不出門的品飲客，臺虎精釀也提供了「黑虎宅速配」服務，針對特定品項推出12瓶免運服務，但須確認年滿18歲以上。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀將原本在門市以汲飲式（draft）販售、頗受好評的「霧裡探花（Mistery World Juicy Hazy IPA）」口味罐裝化，加上霧黑流動的視覺，兼顧風味與美型。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
臺虎精釀將原本在門市以汲飲式（draft）販售、頗受好評的「霧裡探花（Mistery World Juicy Hazy IPA）」口味罐裝化，加上霧黑流動的視覺，兼顧風味與美型。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
霧裡探花（Mistery World Juicy Hazy IPA）具有清爽卻不單薄的酒體，同時酒感滑順而輕盈。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
霧裡探花（Mistery World Juicy Hazy IPA）具有清爽卻不單薄的酒體，同時酒感滑順而輕盈。圖 / 臺虎精釀提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

酒駕 西門町 酒精

延伸閱讀

高雄賓士男酒駕撞安全島翻車　警逮捕公危送辦

VIXX爀全黑圖「不要酒駕」　背後竟是痛失親人變故

日系啤酒大戰！SUNTORY、ORION、KIRIN限量口味搶商機

用新台幣下架立陶宛？這牌立陶宛啤酒設計大獎加持太吸睛這裡買！

相關新聞

好評「罐裝化」！臺虎精釀「霧裡探花」罐裝外帶新上市

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

新香到！Jo Malone櫻花香水粉嫩、diptyque香膏高質感

疫情煩悶的時期，用什麼來療癒身心呢？香氛可說是疫情下最能安定人心的物品之一，各種不同的香氛，讓大家在居家空間，都能有一種...

Nike Air Force 1將有21款新色！LV春夏男裝層次豐富 黑色電影好炫

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022春夏男裝，以一場黑色電影拉開序幕，樺樹林的場景、日式格鬥場面，讓...

美眠+美容！「VitaBeauty蜂蜜晚安飲」新品嘗鮮88折

繼推出「玫瑰石榴膠原蛋白飲」與「莓果葉黃素飲」後，宏碁宣布旗下飲料品牌VitaBeauty推出全新「VitaBeauty...

六福推升級版「和牛牛肉麵」 每盒320元、可常溫保存

台灣人愛吃牛肉麵，不乏星級飯店主打常溫或冷凍版的牛肉麵，六福旅遊集團看準市場需求，去年推出常溫版「極品牛肉麵」大受好評，...

防水不掉色！香奈兒全新14色眼線筆 口罩妝用眼神勾人

如今出門得戴著口罩，若有化妝的需求，最重要的彩妝部位就是眼妝，發現女人們想要透過眼妝演繹個人風格，隨著每天的穿著、心情來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。