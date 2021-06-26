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新香到！Jo Malone櫻花香水粉嫩、diptyque香膏高質感
疫情煩悶的時期，用什麼來療癒身心呢？香氛可說是疫情下最能安定人心的物品之一，各種不同的香氛，讓大家在居家空間，都能有一種儀式感。為自己添購全新香氛吧，Jo Malone London在台灣推出限定櫻花香水，過去僅在日本與少數地區販售，粉嫩風格讓不少香迷們瘋狂，7月登陸台灣開賣；而diptyque將各經典香水，變身香膏，搭配高質感的香膏外盒，之後還能重複添購香膏體即可。
Jo Malone London的櫻花香水，以粉嫩櫻花色搭配霧面粉紅色瓶蓋，也繫上飄仙氣的繩飾，呈現高雅的美感，櫻花香水的初調以佛手柑、小荳蔻與柑橘，帶出清新的質感，中調為櫻花、玫瑰與含羞草，充滿花香味，基調則是白麝香與玫瑰木，讓香味久久縈繞。也推薦將櫻花香水，揉合英國梨與小蒼蘭香水，更能彰顯出個人風格。
diptyque持續開發可以永續使用的產品，因此推出香膏，以各香氛的畫面作為靈感，打造出純黑浮雕鐵盒，採用「鋅合金」材質，有著高質感，搭配不同香氣有不同插畫色彩，推出香膏的香氣，包括花都之水、玫瑰之水、杜桑、影中之水、希臘無花果與聖日爾曼大道34號，均是品牌經典香味。香膏是從香凝膏衍生的香氛型態，不含酒精，可以當成補充香味，在肌膚上磨擦後釋放香氣。
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