LV男裝資訊量爆炸 靈感竟和笑俠楚留香相關？Nike Air Force 1將有21款新色

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2022春夏男裝，以一場黑色電影拉開序幕，樺樹林的場景、日式格鬥場面，讓人想到昆汀塔倫提諾的電影《八惡人（The Hateful Eight）》、《追殺比爾（Kill Bill）》等經典場面，在流暢寫意的節奏、精心挑選的音樂中，展現服裝的豐富層次與想像，男裝創意總監Virgil Abloh以1969年放克靈魂音樂團體The Winstons的音樂「Amen, Brother」的鼓聲節奏作為發想，去放大、縮小、檢視服裝表現的各種可能性，且趣味盎然。

數以千計的流行、搖滾與重金屬音樂風格，都回溯至「Amen Break」，它是一個起點與原點，取樣自The Winstons的「Amen, Brother」，其鼓點節奏被用作支撐嘻哈與早期叢林舞曲的基底，因此Virgil Abloh以「Amen Break」作為一個核心脈絡的象徵，用以寓意路易威登2022春夏男裝系列，也來自文化原型、次文化風格的放大或縮小，而貫穿在服裝的元素和概念，則來自銳舞（Rave）、武術（Martial arts）和棋藝開局（Gambit）。

八○年代後期，電音次文化出現在芝加哥、底特律的黑人與LGBTQ+社群中，和英倫Ibiza夏日舞會風格融合，在橫跨大西洋後被定義為銳舞派對風潮，再開枝散葉形成嘻哈、B-boy、電音、牙買加Sounds System、芝加哥house等曲風，他們偏好的服裝風格，也匯入Virgil Abloh的設計之中。同時，布魯克林區饒舌歌手GZA（Gary Earl Grice）在1995年推出的專輯Liquid Swords，靈感來自1993年王晶導演的電影《笑俠楚留香（Legends of the Liquid Sword）》和1980年的電影《刺殺大將軍（Shogun Assassin）》，同時透過西洋棋比賽來類比哲學性主題，以武術來表達自律、內心強度，而GZA也出現在路易威登2022春夏男裝的發表影片中。

因此，Virgil Abloh提出了一個極端的反思，也就是西裝和運動服不是對立面，銳舞服裝是運動服、而非正裝的概念，也充滿了社會成見，所以他將街頭和正式的二元性拿來徹底的搓揉重組，也打破男、女裝界線，運用大量的洋裝、裙子與蘇格蘭裙，來表現次文化的張力與強度。棋藝開局（Gambit）則以影片中的棋士與棋子來勾勒，用逼和（stalemate）到將軍（checkmate）的翻轉詭譎、思辨詰問概念，表現在格紋和經典Damier排列組合的裙子、帽子與手套之中。

█跨界合作 塗鴉亮點．黑白圖像

本季Virgil Abloh與1994年英國藝術家Goldie創立的Metalheadz唱片公司合作，當時錄製的專輯Kemistry & Store成為傳奇，每周俱樂部聚會Metalheadz Sunday Series也蔚為風尚，路易威登2022春夏男裝系列中，將Metalheadz經典唱片封套、海報作為外套或襯衫的拼貼，來呈現九○的銳舞風格。

Virgil Abloh也和紐約視覺藝術家Jim Joe合作，從圖像概念著手設計兩套西服，包括以黑色墨水表現為棋盤方格、拼圖圖片的白色西裝，以及運用珠繡技法勾勒人形輪廓的黑色西裝。

█超強看點 LOUIS VUITTON x Nike Air Force 1

誕生於1982年的Nike Air Force 1球鞋，堪稱是史上最成功的球鞋設計之一，Rob Base & DJ EZ Rock在1988年的專輯It Takes Two中穿著Nike Air Force 1球鞋飾以路易威登Monogram，在2022春夏男裝系列中Virgil Abloh與Nike攜手合作重新詮釋Air Force 1球鞋，即將推出21種顏色組合，向嘻哈文化致敬。

★路易威登2022春夏男裝影片：