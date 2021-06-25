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美眠+美容！「VitaBeauty蜂蜜晚安飲」新品嘗鮮88折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
VitaBeauty蜂蜜晚安飲運用專利小分子微米技術，用喝的小分子更好吸收。圖／宏碁提供
VitaBeauty蜂蜜晚安飲運用專利小分子微米技術，用喝的小分子更好吸收。圖／宏碁提供

繼推出「玫瑰石榴膠原蛋白飲」與「莓果葉黃素飲」後，宏碁宣布旗下飲料品牌VitaBeauty推出全新「VitaBeauty蜂蜜晚安飲」，採用明星成分香蕉皮萃取專利多酚「快樂酚®」 、增加大腦中的胺基酸GABA（Gamma Amino Butyric Acid）合成的獨家三重成分、專利小分子微米技術，以荔枝蜂蜜的酸甜口感，幫助現代人維持元氣與美麗。此外，蜂蜜晚安飲還添加雙重小分子玻尿酸，可以安心睡個「美容覺」。

宏碁飲料事業資深處長邱健庭指出，研發團隊觀察到在居家辦公、遠距教學實施期間，不少消費者因疫情所改變的生活、工作、學習型態，讓工作與家庭的界線愈來愈模糊。透過VitaBeauty全新「蜂蜜晚安飲」，期盼透過簡單純粹的飲用方式，滿足消費者生活元氣所需。

宏碁飲料部門營養師陳昱甄表示，透過運用多項專利技術，VitaBeauty蜂蜜晚安飲用人體最好吸收的小分子，增加多種成分的吸收效率。適合每天睡前飲用，能幫助飲用者入睡。

VitaBeauty蜂蜜晚安飲，選用天然荔枝蜂蜜，不添加防腐劑、人工色素、香料，創造輕鬆無負擔的酸甜果香口感，採用200毫克、榮獲多項國際發明獎的明星成分香蕉皮萃取專利多酚「快樂酚®」，可幫助入睡，此外，另添加雙重玻尿酸，萃取自流行性鏈球菌與嗜熱鏈球菌的發酵物，能提升水感潤澤。

即日起，VitaBeauty 蜂蜜晚安飲在指定線上平台如Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、PChome24h購物、Acer官方商城上市開賣，建議售價為新台幣640元（每盒8瓶入），6月30日前嘗鮮價88折、560元。

蜂蜜 專利 購物網

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