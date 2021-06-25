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六福推升級版「和牛牛肉麵」 每盒320元、可常溫保存

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「蕃茄紅燒牛肉麵」採用澳洲和牛胸腹肉，特選牛蕃茄、紅白蘿蔔及等香料精燉熬湯頭。圖／六福旅遊集團提供
「蕃茄紅燒牛肉麵」採用澳洲和牛胸腹肉，特選牛蕃茄、紅白蘿蔔及等香料精燉熬湯頭。圖／六福旅遊集團提供

台灣人愛吃牛肉麵，不乏星級飯店主打常溫或冷凍版的牛肉麵，六福旅遊集團看準市場需求，去年推出常溫版「極品牛肉麵」大受好評，每次補貨就快速銷售一空。近期接力推出升級版的和牛牛肉麵系列，有勁辣夠味的「剁椒麻辣牛肉麵」、甘甜香醇的「蕃茄紅燒牛肉麵」兩種口味，每款單價320元，也創下全台飯店口味最多的常溫牛肉麵。

全新推出的和牛牛肉麵選用澳洲和牛胸腹肉，油花紋路細緻，瘦中帶著油脂鮮甜，吃起來柔嫩多汁，搭配Q彈紮實的波浪刀削麵，易吸附湯汁且口感十足。

其中，「剁椒麻辣牛肉麵」先以麻油香煎，再與紅白蘿蔔、花椒、豆瓣醬等香料精燉熬煮牛肉高湯，加入新鮮大辣椒、朝天椒、大紅袍等辛香料自然發酵醃漬20天的獨家湖南剁椒醬，鮮香剁椒湯頭融合醇厚牛肉香氣，吃進吸飽湯汁的刀削麵條，辛香迷人。

「蕃茄紅燒牛肉麵」同樣以麻油煎出鮮甜油脂，再以特選牛蕃茄、紅白蘿蔔、多種新鮮蔬果及花椒、豆瓣醬等香料精燉熬煮，湯頭釋放出蕃茄及蔬果的自然甜味，接著使用多道工序去掉過度的油脂及雜質，蕃茄清爽酸甜與紅燒醇厚鹹香融合得恰到好處，清甜回甘。

相關資訊可查六福美饌官網：https://www.leofoofood.com.tw/

六福推和牛牛肉麵系列，包括「剁椒麻辣」、「蕃茄紅燒」兩種選擇。圖／六福旅遊集團提供
六福推和牛牛肉麵系列，包括「剁椒麻辣」、「蕃茄紅燒」兩種選擇。圖／六福旅遊集團提供

台灣人 澳洲

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