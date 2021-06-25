聽新聞
test
0:00 / 0:00
防水不掉色！香奈兒全新14色眼線筆 口罩妝用眼神勾人
如今出門得戴著口罩，若有化妝的需求，最重要的彩妝部位就是眼妝，發現女人們想要透過眼妝演繹個人風格，隨著每天的穿著、心情來搭配，香奈兒（CHANEL）推出全新眼妝系列，最吸睛是有多達14色、防水、不掉色也不暈染的絲柔恆采眼線筆，四色眼影也推出兩款新色，其中一款#378平靜，在紛擾的時期，為大家帶來平緩的心情。
口罩戴著，眼睛要有神、又有個人風格，香奈兒絲柔恆采眼線筆讓女人一筆增添個性，有7款新色、7款經典色選，並有多種方式可以使用，沿著上睫毛根部描繪，能有自然妝感，或是勾勒出明顯輪廓，朝眼尾部分逐漸加粗，新色主打#36酒紅、經典色主打#10黑曜岩、#20深棕。
香奈兒最經典的四色眼影，也推出2款全新色選，其中主推#378平靜，以柔和的顏色，讓眼睛更為立體，顏色包括灰米色、珠光藍灰、絲緞丁香紫、深邃梅紫，另款新色為#382耀眼，走暖色調風格，顏色包括古銅蜜桃、復古金、濃豔棕、粉棕色
為呈現出眼線筆的迷人魅力，兼具防水、防油、不暈染等特性，香奈兒邀來比利時歌手安琪兒 (Angèle) 擔任眼妝代言人，廣告中她畫上勾人的眼線，搭配落下的淚珠，妝容卻依然完美無瑕。安琪兒曾於2018發行首張個人專輯「Brol」，就拿下2019法國熱銷專輯排行榜冠軍，身兼創作歌手、演奏家與製作人等多重身分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言