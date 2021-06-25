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防水不掉色！香奈兒全新14色眼線筆 口罩妝用眼神勾人

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒絲柔恆采眼線筆／全14色／950元。圖／香奈兒提供
香奈兒絲柔恆采眼線筆／全14色／950元。圖／香奈兒提供

如今出門得戴著口罩，若有化妝的需求，最重要的彩妝部位就是眼妝，發現女人們想要透過眼妝演繹個人風格，隨著每天的穿著、心情來搭配，香奈兒（CHANEL）推出全新眼妝系列，最吸睛是有多達14色、防水、不掉色也不暈染的絲柔恆采眼線筆，四色眼影也推出兩款新色，其中一款#378平靜，在紛擾的時期，為大家帶來平緩的心情。

口罩戴著，眼睛要有神、又有個人風格，香奈兒絲柔恆采眼線筆讓女人一筆增添個性，有7款新色、7款經典色選，並有多種方式可以使用，沿著上睫毛根部描繪，能有自然妝感，或是勾勒出明顯輪廓，朝眼尾部分逐漸加粗，新色主打#36酒紅、經典色主打#10黑曜岩、#20深棕。

香奈兒最經典的四色眼影，也推出2款全新色選，其中主推#378平靜，以柔和的顏色，讓眼睛更為立體，顏色包括灰米色、珠光藍灰、絲緞丁香紫、深邃梅紫，另款新色為#382耀眼，走暖色調風格，顏色包括古銅蜜桃、復古金、濃豔棕、粉棕色

為呈現出眼線筆的迷人魅力，兼具防水、防油、不暈染等特性，香奈兒邀來比利時歌手安琪兒 (Angèle) 擔任眼妝代言人，廣告中她畫上勾人的眼線，搭配落下的淚珠，妝容卻依然完美無瑕。安琪兒曾於2018發行首張個人專輯「Brol」，就拿下2019法國熱銷專輯排行榜冠軍，身兼創作歌手、演奏家與製作人等多重身分。

香奈兒絲柔恆采眼線筆／全14色／950元。圖／香奈兒提供
香奈兒絲柔恆采眼線筆／全14色／950元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影#378平靜／2,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影#378平靜／2,300元。圖／香奈兒提供
比利時女歌手安琪拉，成為香奈兒2021眼妝代言人。圖／香奈兒提供
比利時女歌手安琪拉，成為香奈兒2021眼妝代言人。圖／香奈兒提供
比利時女歌手安琪拉，成為香奈兒2021眼妝代言人。圖／香奈兒提供
比利時女歌手安琪拉，成為香奈兒2021眼妝代言人。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影#382耀眼／2,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影#382耀眼／2,300元。圖／香奈兒提供

香奈兒 口罩 眼影

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