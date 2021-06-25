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Travis Scott是誰？DIOR、Bottega Veneta都搶著和他合作！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
每個品牌都想跟Travis Scott合作，包括了DIOR最新男裝系列、Bottega Veneta形象廣告都指名他參與。圖／Dior提供、摘自instagram
每個品牌都想跟Travis Scott合作，包括了DIOR最新男裝系列、Bottega Veneta形象廣告都指名他參與。圖／Dior提供、摘自instagram

每個品牌都想跟Travis Scott合作，包括了DIOR的最新男裝系列、Bottega Veneta（簡稱BV）的最新形象廣告，甚至是Givenchy現任創意總監Matthew M. Williams都貼出了與他的合照，似乎在暗示之後將聯名？但對非潮流圈的人來說，Travis Scott這個名字真的很陌生。

在全球的潮流圈裡，耳熟能詳且具有影響力的人，包括了高端潮牌Fear Of God的設計師Jerry Lorenzo、創辦Yzeey的Kanye West，再來就是只要與他聯名就是銷售保證的Travis Scott以及他建立的個人品牌Cactus Jack。在成為「大神級」的潮流偶像之前，Travis Scott早就是饒富盛名的歌手、詞曲作家與唱片製作人，今年不過才29歲的他，還連續4年都入圍葛萊美年度最佳說唱類獎項，受歡迎程度可見一斑。而且在與DIOR跨界之前，Nike、麥當勞和Jordan Brand等品牌，就相中他對街頭流行的影響力，紛紛推出話題聯名商品。最受到追捧的就是在拍賣市場也炙手可熱的Nike聯名潮鞋，裝飾著倒置的Swoosh Logo成為最招牌的設計。

Travis Scott與DIOR男裝設計師Kim Jones合作的2022春夏服飾系列，被稱為「核彈級」的跨界。圖／Dior提供
Travis Scott與DIOR男裝設計師Kim Jones合作的2022春夏服飾系列，被稱為「核彈級」的跨界。圖／Dior提供

因此可說，Travis Scott具有彷彿點石成金的能力，市場反應總能超乎品牌的預期，所以也不難理解，為何Bottega Veneta的設計師Daniel Lee要在這季，邀請Travis Scott來擔任形象廣告主角。充滿個人強烈特色的品牌視覺，也能幫助BV觸及到與過往不同的群眾，吸引潮流人的關注。而和DIOR男裝設計師Kim Jones合作的2022春夏服飾系列，則是未曝光就引起轟動，被稱為「核彈級」的跨界，讓時尚、潮流圈都引頸期盼著，再次證明了他對於流行的影響力與地位。

Givenchy現任創意總監Matthew M. Williams也貼出了與Travis Scott的合照，似乎在暗示之後將聯名？圖／摘自instagram
Givenchy現任創意總監Matthew M. Williams也貼出了與Travis Scott的合照，似乎在暗示之後將聯名？圖／摘自instagram

Bottega Veneta最新形象廣告請來Travis Scott上陣詮釋。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta最新形象廣告請來Travis Scott上陣詮釋。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta最新形象廣告請來Travis Scott上陣詮釋。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta最新形象廣告請來Travis Scott上陣詮釋。圖／Bottega Veneta提供

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